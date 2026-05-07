Se confirmó decisión definitiva sobre el estadio el partido de despedida de Colombia

Cada vez falta menos para que inicie una nueva edición de la Copa Mundial en la que la Selección Colombia será una de las protagonistas por la gran participación que tuvo en las eliminatorias sudamericanas, pero también por el buen presente con el que cuentan sus jugadores.

Sin embargo, lo que se vivió colectivamente en la última fecha FIFA no era lo que se esperaba en cuanto a resultados, ya que perdió ante Francia y Croacia. Es por ello que la FCF preparó dos partidos amistosos más de cara al certamen mundialista y en donde uno de ellos será en Bogotá, en el Estadio El Campín.

Sencia confirmó que Colombia jugará en El Campín

Faltan menos de 40 días para que comience la cita mundialista y la tricolor se tiene poco tiempo para ponerse al día e intentar reponer lo que pasó ante Francia y Croacia.

Es por ello que el estratega argentino habría tomado la decisión de comenzar anticipadamente la concentración con el grupo de jugadores que formaría parte del Mundial a partir del 15 de mayo, tal como se dio a conocer anteriormente desde Estados Unidos.

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Esto se llevará a cabo tomando en cuenta también que se acerca uno de los dos amistosos pendientes, el cual será contra Costa Rica el 29 de mayo.

Frente a este duelo se tenían dudas donde se llevaría a cabo, pero fue finalmente Sencia, la empresa encargada del Estadio El Campín, la que se encargó de confirmar que se llevaría a cabo en la capital colombiana.

¿Cuándo debuta Colombia en el Mundial?

La Selección Colombia debutará en el Mundial de 2026 el miércoles 17 de junio de 2026 frente a Uzbekistán, en el Estadio Azteca. El partido está programado para las 9:00 p. m. (hora de Colombia).

La ‘Tricolor’, dirigida por Néstor Lorenzo, quedó ubicada en el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje, República Democrática del Congo.

Fixture de Colombia en el Mundial 2026

Su debut será el 17 de junio de 2026 frente a Uzbekistán en Ciudad de México (9:00 p. m. hora Colombia); luego jugará el 23 de junio ante el ganador del repechaje (Jamaica, Congo o Nueva Caledonia) en Guadalajara, también a las 9:00 p. m.; y cerrará la fase de grupos el 27 de junio contra Portugal en Miami, a las 6:30 p. m. (hora Colombia).