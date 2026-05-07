FIFA se pronuncia a 35 días del Mundial FIFA 2026

La cuenta regresiva continúa. Restan 35 días para lo que será el esperado inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a realizar en Estados Unidos, Canadá y México. Los amantes del deporte rey ansían el pitazo inicial del certamen.



Y a propósito de los días que faltan para que comience la máxima fiesta del fútbol profesional, la FIFA, a través de su plataforma digital, se pronunció e hizo hincapié en la selección de Inglaterra.

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35 pases

“Inglaterra encadenó de forma notable 35 pases en la jugada previa al gol de Jack Grealish ante Irán en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, la mayor cantidad registrada antes de un gol en la historia del torneo”, indicó el órgano.



A medida que pasan los días, la FIFA hace referencia a una selección que estará en la Copa del Mundo. El miércoles 6 de mayo, por ejemplo, el foco fue Johan Cruyff y el equipo de Países Bajos.

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Todos tocaron el balón

“Todos los jugadores de los Selección de fútbol de Inglaterra, incluido el portero Jordan Pickford, tocaron el balón en la jugada. Comenzó con un tiro libre en corto de Declan Rice y concluyó 86 segundos después. Jude Bellingham participó con nueve pases, más que ningún otro, incluido uno brillante que permitió a Callum Wilson asistir atrás para que Grealish empujara el balón a la red”, añadió FIFA sobre los británicos.



Inglaterra, para muchos hinchas neutrales, es una de las selecciones favoritas para levantar el tan anhelado trofeo. Este equipo, como bien se sabe, solo ha ganado una vez la Copa Mundial de la FIFA y esto fue en el año 1966. Habrá que esperar para conocer si en esta nueva edición dan el golpe sobre la mesa.

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Argentina lo hizo

“La jugada superó el récord previo de más pases antes de un gol, que compartían dos selecciones con 25. Argentina lo logró con el tanto de Esteban Cambiasso ante Serbia y Montenegro en la Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006, y la propia Inglaterra igualó esa marca con un gol de Harry Kane frente a Panamá en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018”, sentenció el ente.



Inglaterra está ubicada en el grupo L con sus similares de Croacia, Ghana y Panamá. Los británicos están llamados a ser líderes de la zona.