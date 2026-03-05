Se conoció sanción a Nacional después de quedar eliminado de la Copa Sudamericana

Atlético Nacional vuelve a estar en el "ojo del huracán" del Fútbol Profesional Colombiano, no solo porque recibió un duro golpe a nivel internacional al quedar eliminado a manos de Millonarios de la Copa Sudamericana en el Estadio Atanasio Girardot, sino porque en la Liga Betplay también recibieron una mala noticia.

El 'verde paisa' tendrá varias cosas por corregir para la Liga Betplay tras haber recibido tres anotaciones por parte del cuadro 'embajador' en condición de local, pero antes de ello también deberá ponerse al día con una sanción que le fue impuesta al club y a Eduardo Bello por parte de la Dimayor.

Lea también Falcao no está bien: se confirmó la razón por la que no jugó ante Nacional

Eduard Bello no podrá jugar y Nacional deberá pagar multa

Atlético Nacional no pasa por su mejor momento deportivo, evidentemente a nivel internacional y como local en Medellín por torneos Conmebol, ya que Millonarios extendió su cifra positiva ante el cuadro 'verdolaga' sumando seis resultados positivos de nueve visitas, cinco victorias, un empate y tres derrotas.

Mientras que en la Liga Betplay también viene de sufrir una contundente derrota ante Deportes Tolima que no solo les dio un golpe en la tabla de posiciones al dejar escapar tres puntos, sino que también en este encuentro sufrió dos sanciones que ya dio a conocer Dimayor de manera oficial.

Lea también Atlético Nacional: la decisión con Diego Arias tras la eliminación ante Millonarios

La primera de ellas es la de Eduard Bello, quien fue expulsado en la primera parte del compromiso, lo queno solamente dejo en clara desventaja a Nacional, sino que también le equivaldrá a una fecha de suspensión en la Liga Betplay, la cual cumplirá en la jornada 10 contra Águilas Doradas en condición de visita, y también tendrá que pagar una multa de $350.181.

Mientras que el club también fue sancionado económicamente por la cantidad de tarjetas amarillas que le sacaron en el transcurso de los 90 minutos del compromiso.

Milton Casco, Edwin Cardona, Alfredo Morelos y Marlos Moreno fueron los jugadores percibidos con la tarjeta amarilla y por lo cual Nacional tendría que pagar una multa de $1.750.905 según el reglamento que habla sobre la sanción monetaria al equipo que en el mismo encuentro acumule cuatro de estas amonestaciones.

En otras noticias: Nacional y Millonarios se juegan todo este miércoles

¿Cuándo volverá a jugar Nacional en la Liga Betplay?

El 'verde paisa' tendrá que dar vuelta a la página y enfocarse en la Liga Betplay para reivindicarse con la hinchada que sufrió la triste eliminación de la Copa Sudamericana, por lo que están obligados a sumar una victoria ante Águilas Doradas en el marco de la fecha 10 el sábado 7 de febrero sobre las 16:00 hora local.