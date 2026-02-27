Se define el futuro de William Tesillo para la Copa Sudamericana

Atlético Nacional inició una nueva temporada deportiva de la mano de Diego Arias, entrenador que tomó el mando tras la salida de Javier Gandolfi. Su participación en la Liga Betplay ha sido sobresaliente, pero le sigue haciendo falta asumir el reto de la competencia internacional, el cual será en la Copa Sudamericana.

El 'verde paisa' jugará la fase previa de la Copa Sudamericana contra un viejo conocido de la liga local, Millonarios, con el cual se enfrentará en un partido único en el Estadio Atanasio Girardot y en donde posiblemente cuente con el regreso de William Tesillo en la zona defensiva.

Lea también Luis Javier Suárez está en el radar de Liverpool y Newcastle: Sporting pide una millonada

William Tesillo jugaría contra Millonarios en la Copa Sudamericana

El miércoles 4 de marzo el Atanasio Girardot será el escenario deportivo que le abrirá las puertas a un nuevo clásico entre Nacional vs Millonarios, pero esta vez por la Copa Sudamericana, en busca de un cupo para la fase de grupos.

Para este duelo el cuadro que dirige Diego Arias llegaba con varios inconvenientes en cuanto a la conformación de la plantilla de jugadores que afrontará este compromiso, en donde habría dos ausencias significativas.

Lea también Johan Mojica se despediría de Europa: gigante de Brasil inició negociaciones

Edwin Cardona sería el primer damnificado para este duelo, ya que cuenta con una sanción pendiente de la Copa Libertadores tras la expulsión ante Sao Paulo. Mientras que William Tesillo preocupó con un parte médico desalentador en las últimas semanas.

Tesillo presenta una contusión en la pierna derecha y comenzó trabajos de readaptación de campo a partir del 25 de febrero. Según dio a conocer el propio Diego Arias, el defensor central alcanzaría a estar en el duelo ante Millonarios porque su evolución ha sido buena.

"William Tesillo ya está haciendo trabajos de campo y la evolución ha sido buena".

En otras noticias: ¿Qué pasó en Santa Fe vs Nacional?

Falcao podría jugar contra Nacional en Copa Sudamericana

De acuerdo con información del periodista Guillermo Arango, Millonarios realiza trabajos de fisioterapia a Radamel Falcao tras la lesión muscular leve que sufrió en los isquiotibiales de su pierna derecha y llevan con calma su recuperación con la firme intención de estar al 100 % para el duelo ante Nacional.