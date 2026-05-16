Se definió al campeón de la FA Cup entre Chelsea vs Manchester City: ¿quién ganó?

Llegó a su fin una nueva edición de la FA Cup, el torneo más antiguo del mundo y en el cual se coronó campeón nuevamente Manchester City tras derrotar 1-0 al Chelsea en una final intensa y muy disputada en Wembley.

El equipo dirigido por Pep Guardiola mostró nuevamente su jerarquía en los momentos decisivos de los 90 minutos y, aunque no pudo seguir ampliando el marcador, levantó un nuevo trofeo en una temporada marcada por la regularidad y el dominio futbolístico.

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Así fue la victoria de Manchester City sobre Chelsea

Chelsea intentó sorprender con presión alta y transiciones rápidas, tomando en cuenta que su presente deportivo no es muy bueno y llegaba con seis partidos consecutivos sin ganar. Mientras que Manchester City apostó por la posesión del balón y el encuentro fue muy equilibrado, con pocas opciones claras de gol debido a la concentración defensiva de los dos conjuntos.

El único gol del compromiso llegó en la segunda mitad tras una jugada colectiva brillante del Manchester City. Después de una larga secuencia de pases, el balón terminó en los pies de Haaland, quien centró con precisión para que Semenyo marcara de 'taquito' sobre el minuto 71.

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Tras el gol, Chelsea adelantó líneas en busca del empate y generó algunas aproximaciones peligrosas con Enzo Fernández, Cucurella y Garnacho, quien ingresó sobre el cierre. Sin embargo, la defensa del City volvió a responder con solvencia y experiencia, neutralizando cada intento ofensivo del conjunto londinense.

Con el pitazo final, Manchester City celebró un nuevo título bajo la dirección de Guardiola, reafirmando su condición como uno de los equipos más dominantes del fútbol europeo en los últimos años. La conquista de la FA Cup también representa un premio al trabajo colectivo y a la profundidad de una plantilla llena de figuras internacionales.

¿Cuántos títulos tiene Pep Guardiola con Manchester City?

Con la conquista de la FA Cup 2026 tras vencer al Chelsea, Pep Guardiola llegó a 20 títulos con el Manchester City y el palmarés queda así: