Bayern Múnich levanta el trofeo de la Bundesliga tras vencer a Koln de la mano de Luis Díaz

Llegó a su fin la fecha 34 de la Bundesliga y el Bayern Múnich se volvió a robar todas las miradas tras ratificar el título que habían obtenido desde la victoria ante Stuttgart, pero esta vez dejando en el camino a Koln.

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El Bayern Múnich cerró la temporada de la Bundesliga 2025/2026 con una contundente victoria 5-1 sobre el FC Koln y confirmó su coronación como campeón del fútbol alemán en una última jornada llena de fiesta y dominio absoluto en el Allianz Arena.

Luis Díaz levantó el trofeo de la Bundesliga con Bayern Múnich

El equipo bávaro cerró con broche de oro la Bundesliga tras haber sumado 28 victorias, 5 empates y tan solo una derrota a lo largo de la competencia, pero eso no es todo, ya que en este historial firmó una actuación brillante frente a su afición en la última jornada para levantar un nuevo título liguero.

El conjunto dirigido por Vincent Kompany salió decidido a imponer condiciones y rápidamente encontró espacios en la defensa del Colonia para que Harry Kane abriera la puerta de la goleada anotando sobre el minuto 9.

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Colonia logró empatar un par de minutos después, pero esto no impidió que el cuadro 'bávaro' se detuviera en la zona ofensiva, ya que la lluvia de goles siguió con otros dos tantos del delantero de la Selección de Inglaterra, Bischof y Nicolas Jackson.

En este encuentro uno de los grandes protagonistas también fue Luis Díaz, quien volvió a destacar con una actuación desequilibrante por las bandas, participan activamente en varias jugadas ofensivas y demostrando porque merecía levantar el trofeo de la Bundesliga.

La celebración en el Allianz Arena fue total tras el pitazo final. Los jugadores festejaron junto a miles de aficionados que acompañaron al equipo durante toda la temporada y que pudieron disfrutar de una última presentación espectacular.

Estas fueron las cifras que dejó Luis Díaz en el título de la Bundesliga

Justamente en la fecha 30 y la cual fue la definitiva, Bayern Múnich firmó una victoria vibrante por 4-2 frente al VfB Stuttgart en un partido lleno de emociones, intensidad y momentos decisivos que reflejaron el poder ofensivo del conjunto bávaro en donde el colombiano se reportó con dos asistencias, lo que dejó una estadística bastante favorable para Díaz con:

32 partidos jugados

Un aporte de 15 goles: 9 de derecha, 3 de izquierda y 3 de cabeza

17 asistencias

2.451 minutos dentro del terreno de juego

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Los colombianos que han ganado la Bundesliga

El primero en lograrlo fue Adolfo 'Tren' Valencia, quien se coronó campeón en la temporada 1993-94 también con Bayern Múnich, siendo una de las figuras de la plantilla.

James Rodríguez repitió la hazaña con el mismo club, consiguiendo el título en dos ocasiones: 2017-18 y 2018-19, siendo también pieza importante en ambas temporadas.

El tercer colombiano en sumarse a esta lista fue Gustavo Puerta, quien hizo parte del plantel del Bayer Leverkusen campeón en la temporada 2023-24, aunque con participación limitada.

Ahora, Luis Díaz se suma a este grupo y ratifica su gran momento en Europa, siendo pieza clave en un Bayern Múnich que vuelve a dominar el fútbol alemán.