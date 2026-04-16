Se desarma el Barcelona: referente no renovaría su contrato

FC Barcelona, como bien se sabe, fue eliminado de los cuartos de final de la Uefa Champions League a manos del Atlético de Madrid. Este fue un golpe muy fuerte para el conjunto culé.



El equipo y los mismos hinchas azulgranas estaban casi que seguros de que el plantel llegaría a la gran final del torneo, esto por el plantel competitivo que se tiene y por el juego que ha demostrado a lo largo de la temporada.



Sin embargo, Atlético de Madrid fue una roca muy dura de romper para el culé y se terminó metiendo en las semifinales del torneo de clubes internacional más importante y competitivo del mundo.

Días complejos

Los días que vienen para Barcelona no serán para nada fáciles y la compleja situación tras la eliminación de la Liga de Campeones de Europa crece tras la posibilidad de que un referente no renueve su contrato.



Al experimentado centro delantero polaco Robert Lewandowski se le acaba su contrato al final de la presente temporada y, aunque en España se había mencionado que el mismo iba a extenderse, esto ya no sería así.

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La posible salida de Robert

“No me imagino que esta sea una decisión fácil para Robert. Por lo que me llega, quedarse en el Barcelona ya no es una prioridad para él. Hasta cierto punto, parecía que sí, por la familia, la marca, el fantástico estadio y la afición, pero ahora ya no”, dijo el periodista Sebastian Staszewski.



“Robert ve las decisiones que Hansi Flick ha estado tomando últimamente… y hoy parece que sus caminos se están separando poco a poco”, añadió, sin rodeos, el autor de la biografía del futbolista.

Semanas importantes

Las siguientes semanas serán más que claves para conocer si definitivamente el contrato de Robert, que jugó en Bayern Múnich de Alemania, no será renovado. Si esto es así, puede que su destino esté en una liga exótica.



“El escenario de Lewandowski ha cambiado. Su rendimiento ha bajado, al igual que su participación en el once titular, y la oferta de renovación de un año en el Barça ha llegado más como un deseo desde la directiva que desde la convicción del área deportiva y el cuerpo técnico. Lewandowski debe mantener una reunión con Flick para hablar del futuro, pero el polaco parece que se inclina cada día más por marcharse, ya que se siente listo para seguir, al menos una temporada, al máximo nivel”, dice Sport, medio español, sobre el tema.