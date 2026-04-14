En la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa, en territorio culé, FC Barcelona perdió 2 goles a 0 con Atlético de Madrid. Este panorama, claramente, dejó mal parado al equipo de Lamine Yamal.



Tras ese cotejo, este martes 14 de abril, el conjunto blaugrana y el colchonero se vieron las caras por la vuelta de la serie en el estadio Riyadh Metropolitano, que estuvo a reventar.

3 a 2 en el global

FC Barcelona tenía que remontar el marcador, pero no lo terminó logrando, a pesar del gran partido que hizo. 2 goles a 1 ganó la escuadra de Lamine Yamal y sus amigos, pero el global quedó 3 a 2 a favor del Atlético de Madrid.



Tras el duelo hubo muchas reacciones y una de ellas fue la de la prensa española. Mundo Deportivo fue uno de los medios de comunicación que se pronunció. El portal afirmó que Barcelona, además de enfrentarse al equipo de Diego Pablo Simeone, se midió contra el juez central.

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¿Contra el juez?

"El Barça hizo lo que se esperaba. Se avanzó con dos goles, no se amilanó cuando el rival recortó diferencias. Llegó a verse en la prórroga de nuevo con el 1-3 que el VAR anuló. Lo tuvo en la mano de nuevo. Del primero al último, el esfuerzo fue mayúsculo. Los azulgrana ganaron, pero de nada sirvió. Los azulgrana también jugaron contra el árbitro", señaló.



El francés Clément Turpin fue el árbitro central del juego. Al minuto 79, el juez expulsó a Eric Garcia, del Barcelona. El medio en cuestión afirma que el galo no sacó varias tarjetas a lo largo del juego.

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Una roja...

Cerca del final, "el Barça había perdido revoluciones y las pulsaciones del Atleti estaban a tope. Otra vez el VAR intervino otra vez para castigar con roja a Eric Garcia por hacer falta a Sorloth. Para el colegiado, Koundé estaba muy lejos. El mismo árbitro que se ahorró muchas amarillas", escribió Mundo Deportivo.



"Los ocho minutos de añadido eran otro partido. Habiendo perdido el control del partido y con uno menos, con orgullo y presionando como el primer minuto, el Barça no se rindió nunca, conscientes de la gran dificultad. Lewandowski lo tuvo en la cabeza, pero no lo logró", sentenció.