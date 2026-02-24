Se desmintió lo del nuevo equipo de Jarlan Barrera: sigue sin contrato

En medio de la presente temporada deportiva en el FPC se han venido dando varias noticias inesperadas, principalmente vinculadas al mercado de fichajes y en donde Jarlan Barrera vuelve a ser el protagonista de una nueva novela con respecto a su futuro, ya que tras haber finalizado su vínculo con Independiente Medellín en diciembre de 2025, todavía no encuentra equipo.

Recientemente se dio a conocer que el mediocampista de 30 años se quedaría en Colombia para jugar con Real Cartagena, pero revelaron que detrás de una serie de entrenamientos que ha venido realizando con el club, Barrera no tendría contrato ni estaría en los planes del club para la temporada.

Jarlan Barrera no jugará con Real Cartagena

Real Cartagena se ha armado muy bien en este mercado de fichajes, pues, mantuvo al goleador Freddy Montero, fichó a Mauro Manotas que ha sido el artillero ideal en esta temporada y ahora le dará más calidad en el mediocampo con el fichaje de Jarlan.

Sin embargo, de acuerdo con información de Felipe Sierra, Jarlan Barrera ya está ultimando detalles para ser nuevo jugador del Real Cartagena. De hecho, se filtró que el futbolista samario ya está en la ciudad desde el domingo 22 de febrero para poder firmar su contrato este lunes.

Esta información fue desmentida por la periodista Nany Florez, quien se encargó de confirmar que Jarlan Barrera está en Cartagena solamente por cuestiones de reacondicionamiento físico, ya a que la negociación no avanza y ninguna de las partes ha confirmado nada.

Por el momento no se ha confirmado el nombre de los equipos que están interesados en quedarse con su fichaje, pero se asegura que hay oportunidades del fútbol internacional, aunque también hay otra propuesta llamativa del Fútbol Profesional Colombiano.

¿Cómo le fue a Jarlan Barrera jugando con Medellín?

Tras una buena temporada con Cali, arribó a finales de 2025 al 'poderoso de la montaña', habiendo sido pieza indispensable en la Liga BetPay y la respectiva copa, jugando un total de 25 partidos, más de 1.400 minutos en los que se reportó con un gol y cuatro asistencias.