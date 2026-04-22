¿Se queda en Inglaterra? Técnico de Birmingham llenó de elogios a Jhon Solís

Jhon Solís sigue ganando reconocimiento en Birmingham City FC y todo apunta a que su continuidad en el fútbol inglés está garantizada. El mediocampista colombiano ha dejado buenas sensaciones durante su préstamo y recibió nuevos elogios por parte del entrenador del club, quien destacó su adaptación y potencial de crecimiento.

“Está hecho para esta liga”: técnico de Birmingham llenó de elogios a Jhon Solís

El técnico Chris Davies fue claro al valorar el impacto del volante cafetero en la EFL Championship, segunda división en Ingaterra: “Está hecho para esta liga”, aseguró el estratega, resaltando las condiciones físicas, técnicas y tácticas que ha mostrado Solís desde su llegada al equipo.

Davies también explicó que trabaja de cerca con el colombiano para pulir detalles que lo lleven a un nivel superior: “El reto para él es seguir jugando rápido, seguir jugando a dos toques, seguir jugando hacia adelante. Tiene mucho margen de mejora si de verdad quiere llegar al siguiente nivel, y se lo he dicho; he estado hablando mucho con él sobre eso”, señaló.

Las palabras del entrenador refuerzan la intención de Birmingham de quedarse con el jugador, cuyo pase pertenece a Girona FC. Según el acuerdo entre ambas instituciones, existe una opción obligatoria de compra sujeta al cumplimiento de ciertos objetivos deportivos, principalmente relacionados con cantidad de partidos disputados.

Jhon Solís recibe elogios en Inglaterra: Birmingham quiere ficharlo tras gran nivel

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Todo indica que Solís ya habría alcanzado esas metas. El colombiano suma 15 apariciones en la temporada y en al menos 11 encuentros superó los 45 minutos en cancha, números que acercarían la ejecución definitiva del acuerdo.

A sus 21 años, el colombiano continúa sumando minutos y prestigio en Europa. Davies no ocultó la satisfacción interna con el rendimiento del jugador: “Existe esa posibilidad dentro de la estructura del préstamo y hemos tenido conversaciones internas sobre qué tipo de plantilla creemos que puede impulsarnos el próximo año, y estamos muy contentos con lo que ha hecho”, afirmó.

Aunque Birmingham no cumplió con el objetivo principal de la campaña, el club ya piensa en el próximo curso y considera a Solís una pieza valiosa para el proyecto.