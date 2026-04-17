FC Barcelona de España, uno de los equipos más grandes en la historia del deporte rey, estaría muy interesado, de cara a la siguiente temporada, en contratar a un reconocido defensa central.



Se trata de Alessandro Bastoni, quien milita en Inter de Milán de la Serie A de Italia. Bastoni también estaría con muchas ganas de vestir los colores y hacer parte de las filas blaugranas.

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El fichaje sería inminente

La gestión estaría muy cerca de realizarse, pero se llevaría a cabo y se haría oficial después de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a organizar en Estados Unidos, Canadá y México.



Sobre el posible traspaso, mucho se ha hablado; hay quienes están de acuerdo y otros, fanáticos del Inter de Milán, no mucho. Y precisamente en las últimas tomó fuerzas una declaración de un jugador de baloncesto.

Palabras de Simone Fontecchio

Simone Fontecchio, quien milita en la NBA de Estados Unidos y que es fiel hincha del conjunto alemán, dijo, sin rodeos, que se siente mal por la posible salida del defensa central del club.



“Me siento mal, porque es un jugador del Inter y verle irse no es bueno, pero creo que la situación con los fans italianos no es muy buena ahora mismo, todo lo que pasó con la Juventus y con el Mundial. Así que si él se tiene que ir, probablemente va a ser bueno para su carrera y le deseo lo mejor. Obviamente, como fan del Inter es una mier**, pero no hay nada que pueda hacer”, afirmó, en palabras recogidas por Mundo Deportivo.

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También habló de Italia

El fichaje lo dan por hecho en el viejo continente, pero, de igual manera, habrá que esperar para conocer qué va a pasar con este tema. Las siguientes semanas y meses serán claves para esto.



Además de hablar del Inter de Milán, Simone Fontecchio también hizo referencia a la selección de Italia, grande en el tema de los mundiales, pero que se volvió a quedar por fuera de otro certamen orbital.



“No es fácil, no es fácil hablar de esto porque ya son tres veces seguidas que no se ha conseguido, que no acabamos en el Mundial. Es un momento muy complicado para el fútbol; seguro que hay que cambiar algo. Si me preguntas cuáles son los problemas, no te lo puedo decir. Pienso que lo están intentando hacer, pero va a ser un proceso muy, muy largo y complicado”, sentenció, sin rodeos.