¿Sebastián Villa a River? Ya hay una versión oficial

Sebastián Villa fue uno de los grandes nombres del fútbol argentino en 2025 y su rendimiento no pasó desapercibido. El atacante colombiano fue pieza clave en el histórico título de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina, el primero oficial del club, y ese nivel lo puso en el radar de equipos grandes del continente, entre ellos River Plate.

Lea también Sebastián Villa agita el mercado: confirmadas dos nuevas ofertas por su fichaje

Interés de gigantes y postura del club

Tras una temporada sobresaliente, comenzaron a circular versiones que vinculan a Villa con clubes como River Plate y Flamengo. Frente a los rumores, el presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, se refirió públicamente a la situación del jugador y fue claro sobre el acuerdo existente.

“Sebastián tiene contrato formalmente hasta diciembre de 2027, pero informalmente acordamos que si aparecía alguna oferta interesante para él y para el club, íbamos a dejarlo en libertad de acción”, explicó el dirigente, dejando abierta la puerta a una posible transferencia en este mercado.

Aunque no confirmó negociaciones puntuales, Vila reconoció que existen acercamientos: “Hay varias ofertas dando vueltas, pero por confidencialidad no puedo decir cuáles. Hay varios clubes interesados. Sebastián fue el mejor jugador del año 2025 en Argentina y tuvo un papel protagónico en el título que logramos”.

Lea también Sebastián Villa y sus opciones de salida: Esto se sabe

Reconocimiento total a Villa y un ciclo que podría cerrarse

Más allá del interés de River, el presidente del club mendocino destacó el valor deportivo del colombiano y aseguró que está preparado para dar un salto mayor en su carrera. Incluso fue más allá al señalar que, por nivel, Villa es un futbolista “de selección”.

“Creo que Sebastián ya le dio mucho a Independiente y el club también le dio mucho a él. Con dolor lo digo, pero hay momentos en que toca separarse. Se ha ganado el derecho de seguir creciendo y todavía le quedan muchos años de fútbol”, concluyó Vila.





El futuro de Sebastián Villa está abierto. Aunque tiene contrato vigente con Independiente Rivadavia, el club está dispuesto a facilitar su salida si llega una oferta importante. River Plate aparece como una posibilidad real, en lo que podría ser uno de los movimientos más fuertes del mercado en Argentina y un nuevo capítulo en la carrera del atacante colombiano.