Sebastián Villa vuelve a situarse en el centro del debate del mercado internacional. El extremo colombiano, conocido por su velocidad, desequilibrio y carácter competitivo, atraviesa un momento decisivo tras cerrar su ciclo en Independiente Rivadavia, pero saldría del club mendocino.

Ahora, con varias puertas abiertas y otras ya cerradas, el panorama apunta con fuerza hacia un destino tan atractivo en lo económico como desafiante en lo deportivo: Arabia Saudita.

Durante la última temporada, el atacante antioqueño disputó cerca de cuarenta encuentros oficiales, dejó números relevantes y fue pieza clave en la histórica consagración de su equipo en la Copa Argentina.

Ese rendimiento volvió a poner su nombre en el radar de clubes importantes del continente y del exterior, confirmando que, pese a las polémicas del pasado, su talento sigue teniendo peso en el fútbol de alto nivel.

En un primer momento, la ilusión de muchos aficionados se centró en un posible arribo a River Plate. El propio futbolista no ocultó su simpatía por la institución de Núñez y su deseo de vestir la camiseta del elenco dirigido por Marcelo Gallardo.

Incluso desde el entorno del jugador se filtraron comentarios optimistas, alimentando la expectativa. Sin embargo, las diferencias económicas y la postura firme de Independiente Rivadavia, que fijó un valor elevado por su ficha, terminaron por enfriar cualquier avance. Así, el “sueño millonario” quedó archivado.

Descartada esa opción, el mercado brasileño apareció como una alternativa sólida. Equipos tradicionales como Santos, Flamengo y Cruzeiro realizaron sondeos y, en algunos casos, presentaron propuestas formales. Aun así, ninguna de esas ofertas logró satisfacer por completo las pretensiones económicas del club argentino, lo que mantuvo el futuro del colombiano en pausa.

El verdadero giro en la historia llegó desde Medio Oriente. En las últimas semanas, tomó fuerza la posibilidad de que un club de la Saudi Pro League se haga con los servicios del extremo. Aunque el nombre de la institución no ha sido revelado, trascendió que la propuesta estaría muy cerca de la cifra solicitada para liberar su pase, un monto que rondaría más de 10 millones de dólares.

La opción saudí, sin embargo, no está exenta de interrogantes. Desde lo deportivo, implica adaptarse a un fútbol en crecimiento, con altos recursos pero todavía en proceso de consolidación competitiva.

Además, surge la duda sobre el impacto que esta elección podría tener en su relación con la Selección Colombia, especialmente en un período clave de competencias internacionales.



