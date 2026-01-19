Washington Aguerre ya no está entrenando con Peñarol, ¿qué pasó?

El portero uruguayo Washington Aguerre decidió dejar de entrenar con Peñarol, en medio de una situación contractual que, por ahora, mantiene en vilo su continuidad normal con el club aurinegro.

Pese a que Aguerre fue anunciado oficialmente el pasado 31 de diciembre, todo indica que las condiciones pactadas en su contrato no habrían sido respetadas, motivo por el cual el guardameta optó por apartarse de los trabajos del plantel profesional.

La información fue revelada por el periodista Martín Charquero, quien aseguró que “Aguerre abandonó la concentración y no entrenará con Peñarol hasta que se solucione su contrato”, dejando claro que la decisión está directamente relacionada con un desacuerdo administrativo.

Según lo que se interpreta del caso, Peñarol habría modificado algunos puntos del acuerdo inicial, situación que no fue bien recibida por el arquero y su entorno, generando el conflicto que hoy tiene al jugador fuera de la disciplina diaria.

No obstante, desde el entorno del futbolista se aclara que el abandono de la concentración es una medida temporal, y que no significa una renuncia al club, sino una forma de presión mientras se revisan los términos contractuales.

Es importante recordar que Aguerre regresó recientemente a Peñarol luego de pasar un año en Independiente Medellín, equipo con el que tuvo un rendimiento destacado en el fútbol colombiano.

Balance de Washington Aguerre en el Medellín

Durante su etapa en el DIM, el guardameta uruguayo disputó 45 partidos oficiales y fue protagonista en la obtención de dos subtítulos, consolidándose como uno de los arqueros más regulares del FPC.

Su regreso a Peñarol había sido recibido con expectativa, teniendo en cuenta su pasado en la institución y la experiencia acumulada en el exterior, lo que lo proyectaba como una pieza importante para esta temporada.

Por ahora, se espera que en los próximos días se logre una solución entre Washington Aguerre y Peñarol, con el fin de normalizar su situación contractual y permitir que el arquero se reincorpore a los entrenamientos.