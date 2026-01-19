Sebastián Villa lo arriesga todo en Argentina: así sería su plan para llegar a River

Sebastián Villa sigue sin definir cuál será su siguiente equipo profesional. El delantero colombiano que milita en Independiente Rivadavia parece tener claro que necesita pasar a un equipo de mayor protagonismo en el fútbol internacional.

Después de las negociaciones caídas con River Plate, el atacante con pasado en Boca Juniors quedó inconforme con lo sucedido y ya tendría un plan para cambiar de club. Villa quiere buscar un equipo que pelee por los títulos que dispute.

Según lo revelado desde suelo argentino, la directiva de Independiente Rivadavia pide un valor cercano a los 12 millones de dólares para el traspaso del cafetero. Una cifra que ha complicado las negociaciones y opciones para la salida de Villa.

Tras no haber logrado negociar con ningún equipo de los que preguntaron las condiciones por el delantero, la decisión del club es darle una opción de salida a equipos fuera del fútbol argentino. Fue allí donde se empezó a hablar del Cruz Azul de México y Cruzeiro de Brasil como opciones para su marcha.

Sebastián Villa tendría entre sus planes la idea de no aceptar ninguna de las ofertas para su salida. Según lo confirmado por medios en suelo mendocino, el colombiano estaría pensando en seguir seis meses más en Rivadavia para posteriormente marcharse a mitad de año como jugador libre.

Para el jugador, su idea es poder facilitar su llegada a River Plate, que tendría en sus planes poder contar con el cafetero como un refuerzo de lujo. Cabe recordar que el elenco millonario quería cerrar su llegada e hizo una oferta cercana a los cinco millones de dólares, pero Rivadavia se negó a llegar a un acuerdo.

Villa tiene claro que si quiere tener una nueva etapa de brillo en su carrera, deberá buscar un equipo con mayor protagonismo, ya sea en Argentina u otro lugar. Por ahora se dice que desde diferentes lugares hay propuestas por el colombiano, pero sigue sin concretarse su salida.

Se espera que en las próximas semanas haya claridad sobre lo que pasará con el vallecuacano en los siguientes meses. El delantero tiene como misión poder asegurar su marcha de Rivadavia ya sea en este mercado de fichajes o en el mes de junio.