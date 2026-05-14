Por la MLS de los Estados Unidos, Minnesota United se enfrentó en condición de visitante con Colorado Rapids. El compromiso terminó por la mínima diferencia a favor de este último club.



El único tanto del compromiso lo marcó Rafael Navarro Leal al minuto 25 del primer tiempo. Minnesota hizo todo lo posible para empatar el duelo e incluso remontarlo, pero no lo logró hacer.

Lea también Lorenzo habló de la advertencia y del plan especial para James en la Selección Colombia para el Mundial

James fue titular

En este encuentro, como bien se sabe, el mediocampista colombiano James David Rodríguez fue titular y jugó 64 minutos. El cucuteño fue una de las figuras del cotejo. Las valoraciones entregadas fueron más que considerables.



En un momento del partido, el exjugador del Real Madrid de España y Bayern Múnich de Alemania tomó la pelota para generar un ataque significativo para su club. Cuando el cafetero se hizo con la posesión de la pelota, un rival intentó quitársela.

Intacta la calidad del 10

Sin embargo, con la calidad que lo caracteriza, James Rodríguez se libró del mismo e incluso, lo dejó en el suelo. El 10 entregó la bola en corto y se la regresaron, y cuando otro rival llegó a presionarlo, también lo dejó en el suelo.

El talento y técnica del exfutbolista del Porto de Portugal y Mónaco de la Ligue 1 de Francia sigue intacto y estará con la Selección Colombia de Mayores en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Lea también James Rodríguez no tuvo final feliz en Minnesota: así quedó el partido ante Colorado

El anuncio sobre James

Minnesota United FC, antes del compromiso, informó que James Rodríguez sería liberado para unirse al campamento del combinado patrio de cara a lo que será el inicio del certamen orbital.



“Minnesota United anunció hoy que el club liberará al mediocampista James Rodríguez después del partido de esta noche contra Colorado Rapids para que se una al campamento de la Selección Nacional de Colombia en preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026. El club se enorgullece de apoyar a James mientras representa a su país en el escenario más grande del mundo y le desea éxito durante el campamento y a lo largo del torneo”, indicó el equipo.