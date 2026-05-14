Lorenzo desveló parte de la estrategia para el Mundial y sus intenciones en los entrenamientos

La Selección Colombia ya entró formalmente en su etapa de preparación final rumbo a la Copa del Mundo 2026, luego de que el técnico Néstor Lorenzo anunciara la lista previa y entregara detalles sobre el plan de trabajo en conferencia de prensa este jueves 14 de mayo.

El entrenador explicó que el enfoque inmediato estará en aspectos tácticos y de funcionamiento colectivo. En sus palabras, el objetivo es fortalecer la idea de juego en una fase clave del proceso.

Lorenzo explicó los detalles a trabajar con Selección Colombia

“Trabajar, la mente está puesta en conceptos tácticos, salidas que nos ha costado, que lo hacemos pero muy poco, pues en los momentos de los microciclos no nos dio y en el último menos porque jugamos muy seguido; esas son las cosas que queremos mejorar del equipo. Estamos con ejercicios que ya hemos hecho, queremos hacerlo como trabajamos en la Copa América, cuando estuvimos mucho tiempo juntos y son cosas que se van a mejorar”, señaló Lorenzo.

El seleccionador insistió en que el tiempo de trabajo será determinante para ajustar detalles, especialmente en la construcción desde el fondo y en la automatización de movimientos.

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Amistosos de la Selección Colombia

En el calendario inmediato aparecen dos amistosos antes del Mundial: el 1 de junio ante Costa Rica en el estadio El Campín de Bogotá y el 7 de junio frente a Jordania en Estados Unidos, este último ya con el grupo prácticamente definido.

La convocatoria oficial de 26 jugadores se conocerá el 2 de junio, fecha en la que quedará cerrada la nómina definitiva para la competencia.

En la Copa del Mundo 2026, Colombia integrará el grupo K junto a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal, con partidos programados para el 17, 23 y 27 de junio.

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Lorenzo subrayó que el trabajo previo buscará llegar con una estructura consolidada al debut mundialista, priorizando conceptos colectivos por encima de ajustes de última hora.

Con la planificación ya en marcha, el cuerpo técnico apunta a que los entrenamientos y los amistosos sirvan para afinar detalles y consolidar la base competitiva antes del inicio del torneo más importante del año.