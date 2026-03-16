Minnesota lamentó el debut de James: “Hubiéramos preferido que entrara y nos ayudara...”

James Rodríguez era la cábala del Minnesota United por el pequeño detalle de que en el único partido en el que había estado convocado, su equipo ganó por la mínima diferencia y en los otros en los que se cayó de la lista oficial del cuadro minesotano su equipo no lograba sumar de a tres. Pero, todo cambió en su estreno.

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Sin duda alguna, el domingo 15 de marzo seguramente no se le olvidará a James Rodríguez, y no solo por su debut con el Minnesota United, sino por la durísima derrota en manos del Vancouver Whitecaps, club en el que está su excompañero Thomas Müller.

El colombiano esperó su momento desde el banquillo de suplentes y a falta de 25 minutos para el final ingresó para estrenarse. En ese momento, el partido ya estaba con un marcador de 5-0 a favor de los canadienses y el contexto era inevitable hasta para un hombre de ideas como James Rodríguez.

CAMERON KNOWLES DESTACÓ EL DEBUT DE JAMES, PERO LAMENTÓ SU INGRESO

James Rodríguez ya había estado en una convocatoria con el Minnesota United enfrentando al Cincinnati FC, pero no logró debutar siendo suplente en los 90 minutos. Sí lo hizo contra el Vancouver Whitecaps y Cameron Knowles destacó la capacidad del volante.

Y es que, en la rueda de prensa posterior, el director técnico neozelandés habló de las capacidades del mediocampista cucuteño afirmando que, “se nota la calidad que tiene con el balón y su habilidad para encontrar a sus compañeros. Ve el juego a otra velocidad, ve las cosas antes que muchos otros jugadores, y tiene la calidad técnica necesaria para involucrar a sus compañeros en el juego. Creo que lo hizo bien”.

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Sin embargo, aunque se le ve la categoría al colombiano, y eso lo destacó su entrenador, Cameron Knowles también fue claro que no era el mejor contexto para meterlo, pero la intención era descontar el marcador y decorarlo ante la goleada, “obviamente, es una lástima que lo estemos incorporando en estas circunstancias. Hubiéramos preferido que entrara y nos ayudara a ganar el partido. Pero fue un buen debut”.

Finalmente, el Minnesota United terminó perdiendo por una diferencia de seis goles. Un fuerte golpe para el cuadro minesotano y para James Rodríguez que vio su estreno opacado por una holgada derrota.

EL PRÓXIMO RETO DE JAMES RODRÍGUEZ CON EL MINNESOTA UNITED

Evidentemente, a la espera de la convocatoria de la Selección Colombia que tendrá que anunciarse pronto para los amistosos contra Croacia y Francia de la Fecha FIFA de marzo, James Rodríguez tendrá que buscar revancha en Estados Unidos en la siguiente fecha de la MLS.

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Después de ese 6-0 en contra, el Minnesota regresará a su casa para recibir la visita del Seattle Sounders el próximo domingo 22 de marzo. El colombiano debutaría en su estadio y junto con su hinchada con la necesidad de sumar otros tres puntos en la campaña.