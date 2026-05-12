El cambio de última hora que tendría Colombia previo a la Copa del Mundo

Recta final para la Copa del Mundo de la FIFA. Las 48 selecciones clasificadas al Mundial se alistan para lo que será la disputa del certamen orbital y de a poco, se dan a conocer esos nombres que estarán convocados. Recuerde que los partidos de la Selección Colombia, en la Copa del Mundo de la FIFA, se verán a través de la señal del Canal RCN.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo están rematando sus respectivas temporadas, para ser llamados y convocados a la Selección Colombia. Mucho se ha hablado de cómo será el plan de trabajo de la tricolor, pues hay algunas dudas respecto a lo que será la planeación.

Por estas fechas, las Selecciones están presentando su prelista, en algunos casos, no la hacen pública, como sería el caso de Colombia. Pese a esto, el cuerpo técnico de la tricolor trabaja arduamente y ultima detalles de lo que será la concentración previa a la Copa del Mundo.

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Fuentes consultadas por Deportes RCN, confirmaron que Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico, se encontraban en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol, definiendo no solo detalles de la prelista para la Copa del Mundo, sino del tema logístico.

La Selección Colombia, a la espera de definir dónde se realizará la concentración

En primera instancia, se había dicho que los jugadores de la Selección Colombia iniciarían la concentración en Medellín, para compartir con sus familias, en una especia de trabajos específicos. Luego, disputarían el partido amistoso vs. Costa Rica.

Sin embargo, se plantearía la idea de llevar a cabo toda la concentración en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol, en Bogotá, para luego salir rumbo a los Estados Unidos y México, para disputar la Copa del Mundo de la FIFA.

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¿Cuándo se presentará la lista final de la Copa del Mundo?

Néstor Lorenzo y la Selección Colombia presentarían la lista de convocados a la Copa del Mundo de la FIFA entre el 30 de mayo y 2 de junio.