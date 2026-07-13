Selección Colombia venció a Estados Unidos en amistoso

La Selección Colombia sigue dando de qué hablar a nivel Mundial y en esta ocasión es la selección Sub 20 femenina la que se roba el protagonismo en medio de un panorama triste tras la eliminación de la masculina de mayores.

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El equipo comandado por Carlos Paniagua dio un paso positivo en su preparación para la Copa Mundial de la FIFA Polonia 2026 al imponerse por 1-0 sobre Estados Unidos en un partido amistoso disputado como parte del plan de trabajo diseñado por el cuerpo técnico.

Colombia venció a una de las grandes del continente rumbo al Mundial

El compromiso representó una exigente prueba para el equipo colombiano, que se enfrentó a una de las selecciones con mayor tradición en el fútbol femenino de la categoría en el U.S. Soccer National Training Center, Atlanta.

La única anotación del partido estuvo protagonizada por Mariana Silva, ex Independiente Santa Fe y ahora jugadora de Madrid, la cual llegó en la primera parte del compromiso después de un centro desde la banda derecha que terminó con un certero remate de pierna derecha que encajonó el balón con la red.

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A partir de ese momento, la selección nacional administró la ventaja con una estructura defensiva sólida y respondió cuando Estados Unidos intentó acercarse al empate.

Más allá del resultado, el encuentro sirvió para que el cuerpo técnico evaluara el rendimiento individual y colectivo de las futbolistas convocadas.

¿Cuándo será el próximo partido de la Selección Colombia rumbo al Mundial?

El siguiente reto del equipo comandado por Carlos Paniagua rumbo a la Copa Mundial que se disputará en Polonia también será en forma de partido amistoso, enfrentando a otra de las grandes potencias del mundo, Inglaterra, el miércoles 15 de julio sobre las 10:00 a.m. hora Colombia en el U.S. Soccer National Training Center, Atlanta.