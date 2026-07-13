Boca Juniors hará oficial la llegada de otro colombiano en las próximas horas

El mercado de fichajes en el fútbol sudamericano se sigue moviendo de la mejor manera y uno de los principales protagonistas es Boca Juniors, el cual está haciendo una exhaustiva reestructuración en busca de retomar los tiempos de gloria que hace bastante no se viven y dejar también una buena participación en la Copa Sudamericana.

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El conjunto 'xeneixe' le está apuntando al talento colombiano para reforzar su plantilla de jugadores y entre los planes está la incorporación de Sebastián Villa en la zona ofensiva, pero también tendrían todo concretado para que llegue Álvaro Montero, a quien se estaba esperando que terminara su participación en la Copa Mundial para ultimar detalles de su llegada.

Álvaro Montero aterriza a Argentina para hacer exámenes médicos en Boca Juniors

El futuro de Álvaro Montero parece estar definido y indicaría que está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Boca Juniors, en una operación que lo llevará a lo más grande del fútbol argentino después de su participación con la Selección Colombia en la Copa del Mundo de 2026.

Aunque el anuncio oficial aún está pendiente, diferentes reportes desde Argentina y Colombia coinciden en que el acuerdo entre las partes ya fue alcanzado y solo restan los procedimientos administrativos y médicos para formalizar el fichaje.

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Además, se dio a conocer que Montero ya habría regresado de Estados Unidos y estaría en suelo argentino para comenzar sus respectivos exámenes médicos y de no pasar nada extraordinario estaría próximo a firmar su contrato.

Según la información publicada por distintos medios, Boca adquirirá la totalidad de los derechos deportivos del futbolista en una transferencia cercana a los cuatro millones de dólares. El colombiano firmaría un contrato por cuatro temporadas, lo que lo vincularía con la institución hasta mediados de 2030.

¿Cómo le fue a Álvaro Montero con Vélez?

El experimentado guardameta arribó a Vélez en el semestre de clausura de 2025 tras un destacado paso por Millonarios y poco a poco se fue ganando la respectiva titularidad del club, alcanzando un total de 19 partidos jugados, un total de 1.681 minutos dentro del terreno de juego en los cuales ha recibido 14 goles.

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¿Cuántos títulos tiene Álvaro Montero?

Montero se ha acostumbrado a ser un arquero campeón desde hace varios años, prácticamente de 2015 cuando comenzó con San Lorenzo con la Supercopa de Argentina.

Luego continuó con su camino ganador en el FPC con la camiseta de Deportes Tolima saliendo bicampeón en 2018 y 2021. Luego se convirtió en tricampeón con Millonarios entre 2022, 2023 y 2024.

Finalmente volvió a quedar campeón en Argentina con Vélez, levantando el trofeo de la Supercopa en 2025.