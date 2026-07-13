Grande del FPC le abre la puerta a Arturo Vidal

A poco de que acabe la Copa Mundial, los clubes de alrededor del mundo vienen trabajando de buena manera en su pretemporada, tanto en el respectivo mercado de fichajes como también en cuanto a entrenamientos y compromisos amistosos.

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Los equipos sudamericanos son justamente los que se empiezan a robar el protagonismo, entre ellos Independiente Santa Fe y Colo Colo, dos equipos grandes del continente que justamente se encontraron en la pretemporada en suelo colombiano. El cuadro 'cardenal' le abrió las puertas al conjunto chileno y, por ende, a Arturo Vidal, para que entrenaran en su sede deportiva.

Arturo Vidal entrena con Santa Fe

Arturo Vidal aprovechó la estadía de Colo Colo en Colombia para continuar con la preparación del equipo antes del inicio de la segunda parte de la temporada.

El experimentado mediocampista chileno participó en el entrenamiento que el conjunto albo realizó en la sede deportiva de Independiente Santa Fe, en Bogotá, como parte de su agenda previa a los compromisos oficiales que afrontará durante las próximas semanas.

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La presencia de Vidal llamó la atención de los aficionados y de los medios de comunicación que siguieron la práctica del equipo chileno por la posible contratación del mediocampista de 39 años que estaría a punto de terminar su contrato con el club.

Sin embargo, su presencia se basó netamente en el entrenamiento en la sede de Independiente Santa Fe finalizado, Colo Colo continuará su agenda en territorio colombiano, en donde puede que se lleve a cabo un compromiso amistoso de preparación, antes de regresar a Chile para afrontar sus siguientes compromisos oficiales, con Arturo Vidal encabezando la preparación de un plantel que busca llegar en las mejores condiciones.

¿Cuándo le ha ido a Arturo Vidal con Colo Colo?

El regreso de la ex figura de la Selección de Chile a Colo Colo se dio a inicios de la temporada 2024 y ha estado enmarcado de grandes momentos a nivel nacional e internacional, habiendo logrado jugar 76 partidos hasta el momento, más de 5.000 minutos dentro del terreno de juego en los cuales se ha reportado con 15 goles y 7 asistencias.

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¿Cuándo vuelve a jugar Arturo Vidal con Colo Colo?

La liga chilena quedó en pausa por la realización de la Copa Mundial y Colo Colo se quedó parcialmente con la primera casilla.

Su regreso a la competencia local será el 24 de julio auspiciando en condición de local frente a Deportes Limache sobre las 19:30 hora local.