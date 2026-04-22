A 50 días para el Mundial: los 3 jugadores de Colombia que llegarán en mejor momento

Cada vez falta menos para la Copa del Mundo de 2026 y en Colombia hay gran expectativa por conocer la lista de jugadores que elegirá el director técnico Néstor Lorenzo para enfrentar a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal en el grupo K.

Después de las derrotas sufridas ante Croacia y Francia en la más reciente fecha FIFA, alrededor de la Selección Colombia se generaron dudas con respecto al nivel en el que podrían llegar algunos jugadores al Mundial.

Sin embargo, también hay una gran ilusión con el momento que están viviendo otros deportistas en el remate de la temporada 2025/2026 con sus respectivos clubes.

Los 3 jugadores de Colombia que llegarán en mejor momento al Mundial

Luis Díaz

Sin duda, Luis Fernando Díaz es el futbolista que más ilusión despierta en la Selección Colombia, teniendo en cuenta la brillante temporada que ha tenido con la camiseta de Bayern Múnich.

Lucho se ha destacado como uno de los mejores jugadores del gigante de Baviera, con el que ya conquistó anticipadamente el título de la Bundesliga.

En la liga de Alemania, el extremo registra 15 goles y suma 13 asistencias.

Adicionalmente, Díaz cuenta con seis tantos y tres asistencias en la Champions League.

A pesar de que hay cierto temor con el desgaste que ha tenido Lucho en la temporada, se espera que a la la Copa del Mundo llegue en un altísimo nivel.

Luis Javier Suárez

Luis Javier Suárez se ha convertido en la nueva esperanza de gol de la Selección Colombia, teniendo en cuenta lo hecho en la temporada 2025/2026 con el Sporting de Lisboa.

Suárez ha sorprendido al registrar actualmente con 30 anotaciones entre Liga, Champions League y Copa cinco asistencias.

Lo hecho por el colombiano le ha permitido ser actualmente el máximo goleador de la Primeira Liga de Portugal.

Jhon Arias

Jhon Adolfo Arias, a pesar de haber tenido un complicado inicio de temporada 2026, ya que no se pudo consolidar en el Wolverhampton Wanderers.

El mediocampista regresó a América del Sur al ser fichado por Palmeiras de Brasil.

En el verdao,, Arias se adaptó al estilo de juego del entrenador Abel Ferreira, hasta ser considerado como gran figura y titular indiscutido.

Lo hecho por Jhon Arias ilusiona, ya que al mantener su nivel podría ser una gran opción en el frente de ataque de la Selección Colombia en la Copa del Mundo.