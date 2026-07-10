Este sábado 11 de julio, la selección de Argentina se tendrá que ver las caras con su similar de Suiza por los cuartos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

El estadio de Kansas recibirá este duelo

El cotejo se va a llevar a cabo en el estadio de Kansas, que se espera cuente con una muy buena presencia de hinchas. Suiza, como bien se sabe, avanzó de ronda tras vencer en penales a la Selección Colombia.



“Argentina culminó como líder, e invicta, la fase de grupos: derrotó por 3-0 a Argelia con un triplete de Messi, se impuso por 2-0 a Austria con dos conquistas del capitán y le ganó por 3-1 a Jordania (también con un gol de Messi). Pero el camino comenzó a tornarse complejo en la fase eliminatoria. En dieciseisavos de final, el elenco dirigido por Lionel Scaloni tuvo que llevar el duelo ante Cabo Verde a la prórroga para festejar un 3-2 muy sufrido. En los octavos de final, el combinado sudamericano remontó un encuentro histórico: caía por 2-0 ante Egipto y en los últimos 14 minutos dio vuelta el partido con tantos de Romero, Messi y Enzo Fernández para ganar por 3-2 de manera agónica y sellar su clasificación a los cuartos de final”, reseñó la FIFA en la previa.

¿Suiza avanzará de ronda?

“Suiza comenzó igualando 1-1 ante Catar en su estreno, goleó a Bosnia y Herzegovina por 4-1 en la segunda fecha, y cerró la primera fase con un sólido triunfo ante la selección de Canadá, una de los anfitrionas, por 2-1. Su rival en los dieciseisavos de final fue Argelia, al que se impuso por 2-0 con goles de Embolo y Ndoye. Sin Johan Manzambi, su principal figura, el combinado europeo se topó con una respetable Colombia en octavos de final: fue 0-0 en los 120 minutos reglamentarios, pero en la definición por penales los dirigidos por Murat Yakin festejaron por 4-3 con un Gregor Kobel imperial, que le detuvo su disparo a Juan Camilo Hernández”, añadió.



De cara el cotejo entre argentinos y suizos, una de las personalidades que se pronunció fue Sergio Agüero. El Kun, ante los medios de comunicación habló del choque e hizo referencia a la Selección Colombia.

Lea también Argentina tiene ventaja confirmada para enfrentar a Suiza en el Mundial

Las palabras de Sergio Agüero

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo, como bien se sabe, no pudo marcarle gol a la selección de Suiza por los octavos de final de la máxima fiesta del deporte rey. Sobre ello opinó el exjugador argentino.

“Si Colombia no pudo hacerle un gol a Suiza es porque defensivamente son difícil, debe costar entrarle. Vamos a ver como Argentina administra los primeros minutos y ver lo que pasa, va a ser un partido duro”, manifestó Sergio, sin rodeos.