Campaz se dirigió a Colombia con sentido mensaje: “La pasión no justifica el odio"

Se acabó el recorrido de la Selección Colombia en el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Llegaron a los octavos de final, fase en la que tuvo que medirse con Suiza en un vibrante encuentro de 120 minutos por la igualdad sin goles.

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Infortunadamente en los penales, Colombia volvió a vivir lo de 2018 y cayó con un resultado de 3-4. La realidad es que esa historia pudo ser diferente, pues, Jáminton Campaz tuvo la jugada más clara sobre los 114 minutos en un balón que quedó suelto en el área y un remate buscando el segundo palo desviado.

Si Colombia hubiese marcado ese gol, la clasificación para los cuartos de final estaba lista. Sin embargo, falló y es algo que, de igual manera, le puede pasar a cualquier jugador. La paciencia del pueblo colombiano llegó a su final con Jáminton Campaz, y el jugador tuvo que volar a Argentina, dado que fue amenazado y su familia también.

Después de tomarse las cosas con más calma, Jáminton Campaz envió un mensaje en sus redes sociales al pueblo colombiano y exigió respeto por parte de los aficionados en este momento crucial que le pudo haber pasado a cualquier jugador.

EL MENSAJE DE JÁMINTON CAMPAZ TRAS EL FALLO Y ELIMINACIÓN EN EL MUNDIAL

Colombia aspiraba llegar más lejos que de los octavos de final. El extremo de Rosario Central tuvo la chance más clara, al igual que un remate de Luis Javier Suárez de frente al arco. Jáminton Campaz fue uno de los tres jugadores que marcó en el lanzamiento desde el punto penal, pero no les alcanzó.

Jáminton Campaz hizo una evaluación de lo que fue el camino en el Mundial a nivel personal, “desde niño soñé con defender los colores de Colombia, escuchar el himno, representar a millones de personas y marcar un gol en un Mundial. Hoy solo puedo darle gracias a Dios por permitirme cumplir ese sueño. Son recuerdos que llevaré conmigo para siempre”.

Posteriormente, el extremo se refirió al apoyo de los hinchas que acompañaron a la Selección Colombia, “quiero agradecer de corazón a todas las personas que estuvieron con nosotros durante este Mundial, a quienes creyeron en nosotros, nos alentaron hasta el último minuto y nunca dejaron de confiar. Gracias también a mi familia, que ha sido mi fuerza en cada paso y ha estado a mi lado en los momentos más felices y también en los más difíciles”.

“NUNCA DEJEMOS DE LADO EL RESPETO”; JÁMINTON CAMPAZ

Después de los agradecimientos, el extremo dejó un mensaje claro para todo el país, “a todo el país solo puedo decirle que comparto el dolor de esta eliminación. Nosotros también soñábamos con seguir avanzando y sé la tristeza que hoy sentimos como colombianos.

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Lamento profundamente no haber podido darles la alegría que todos esperábamos, pero quiero que sepan que nunca faltaron la entrega, el compromiso ni el amor por esta camiseta. Di todo lo que tenía dentro de la cancha y lo volvería a hacer una y mil veces por mi país".

Ante los ataques en redes que hasta terminaron involucrando a su hija de cinco años y a su familia, Jáminton Campaz pidió respeto, “mi Colombia, por favor nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo".