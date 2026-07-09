La Selección Colombia terminó su participación en la Copa del Mundo en la ronda de octavos de final, luego de caer en los lanzamientos desde el punto penal con Suiza.

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A pesar de no perder ningún compromiso, teniendo en cuenta los 90 minutos, (derrotó a Uzbekistán, Congo y Ghana y empató con Portugal y Suiza), el rendimiento del equipo nacional dejó versiones encontradas.

Tras la eliminación, en el balance de lo hecho por Colombia se empezó a especular con jugadores que tendrían su ciclo cumplido en el equipo nacional de cara la Copa América de 2028 y el camino hacia la Copa del Mundo de 2030.

Sin embargo, también hay otros futbolistas que podrían continuar en el proceso con la camiseta tricolor, teniendo en cuenta su edad y rendimiento a nivel internacional.

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Extraoficialmente se ha informado que Camilo Vargas, David Ospina, Yerry Mina, Johan Mojica, Santiago Arias, Jefferson Lerma, Juan Fernando Quintero, James Rodríguez y Jhon Córdoba habrían disputado sus últimos minutos con la Selección Colombia.

De cara a la Eliminatoria y el Mundial de 2030, algunos jugadores podrían llegar con una edad avanzada, mientras que otros lo harán en plenitud de su carrera profesional.

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La edad de los jugadores de la Selección Colombia para el Mundial de 2030

Arqueros

Álvaro Montero - 35

Camilo Vargas - 41

David Ospina - 41

Defensas

Jhon Jáner Lucumí - 32

Dávinson Sánchez - 34

Willer Ditta - 32

Yerry Mina - 35

Déiver Machado - 36

Johan Mojica - 37

Daniel Muñoz - 34

Santiago Arias - 38

Mediocampistas

Richard Ríos - 30

Jefferson Lerma - 35

Kevin Castaño - 29

Gustavo Puerta - 26

Juan Camilo Portilla - 31

Jorge Carrascal - 32

Juan Fernando Quintero - 37

James Rodríguez - 38

Delanteros

Luis Díaz - 33

Carlos Andrés Gómez - 27

Jáminton Campaz - 30

Jhon Arias - 32

Luis Javier Suárez - 32

Juan Camilo 'Cucho' Hernández - 31

Jhon Córdoba - 37