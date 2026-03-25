Amistosos de la Selección Colombia por FútbolRCN se verán por las salas de Cinema Royal Films

La Selección Colombia se prepara para disputar la Copa del Mundo y con el objetivo de encontrar la mejor nómina y nivel futbolístico, el equipo nacional enfrentará este jueves 26 de marzo a Croacia y el domingo 29 de marzo a Francia en duelos de la fecha FIFA.
Amistosos de Colombia se verán por Fútbol RCN y Cinemas Royal Films
Los aficionados de la Selección Colombia podrán disfrutar de todas las emociones del equipo nacional en la fecha FIFA y en la Copa del Mundo a través del Canal RCN y Respiro Mundial con Fútbol RCN y Cinemas Royal Films.
Fútbol RCN y Cinemas Royal Films podrán a disposición48 salas de cine a nivel nacional, en las que se transmitirán los partidos entre la Selección Colombia contra Croacia y frente a Francia.
Las ciudades en las que estará disponible la transmisión de los partidos son:
Bogotá, Medellín, Popayán, Girardot, Rioacha, Itagüí, Caucasia, Mosquera, Barranquilla, Tunja, Madrid, Santo Tomás de Atlántico, Montería, Pasto, Cartagena, Armenia, Cúcuta, Sincelejo, Pereira, Neiva, Dosquebradas, Villavicencio, Bucaramanga, Tuluá, Cartago, Ibagué, Buga, Cali, Buenaventura.
Los aficionados interesados podrán adquirir sus entradas a través de cinemasroyalfilms.com.