En las últimas horas ha trascendido la noticia de que la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) ha elegido a la Academia AGA como lugar de concentración para lo que será el Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, sede de entrenamiento ubicada en la ciudad de Guadalajara, México.

A mediados de diciembre pasado, representantes de la Selección Colombia visitaron este lugar para analizar su funcionalidad e infraestructura, quedando con muy buenas sensaciones de la sede donde entrena el equipo del arquero Camilo Vargas, el Atlas de Guadalajara.

¿Cómo es la Academia AGA de Guadalajara?

La sede inaugurada en septiembre de 2023 tiene 7 hectáreas de extensión y cuenta con seis canchas de fútbol profesionales (cuatro de pasto natural y dos de sintético), gimnasio equipado, área de neurociencia, tanque terapéutico y un pabellón exclusivo para el equipo femenil del Atlas, un lugar destacado en los premios The Plan Awards 2024 y avalado por la FIFA para albergar a las selecciones participantes del torneo.

El lugar, que se destaca por el uso de ladrillo y colores de Jalisco, integra paneles solares y una planta tratadora de agua pensando en la sostenibilidad del proyecto, además, cuenta con una ‘Casa Club’ para el desarrollo de jóvenes con capacidad para albergar a 36 jugadores de las fuerzas básicas del Atlas.

¿Cuántos partidos jugará Colombia en territorio mexicano?

El equipo dirigido por el técnico Néstor Lorenzo jugará contra Uzbekistán y un rival pendiente por definirse (que saldrá del repechaje entre República Democrática del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia) en territorio mexicano, el primero en el Estadio Azteca de Ciudad de México y el segundo en el Estadio Akron de Guadalajara, hogar de las Chivas.

Por otro lado, parta el tercer partido de la fase de grupos, el seleccionado colombiano se verá las caras contra Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, el lugar más distante a la sede de entrenamiento que eligió el equipo de Néstor Lorenzo.