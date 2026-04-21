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Selección Colombia

Así está Colombia en el ranking FIFA femenino tras la Liga de Naciones de la Conmebol

La Selección Colombia registró dos victorias y un empate en la más reciente jornada de la Liga de Naciones de la Conmebol.
Daniel Zabala
Selección Colombia en la Liga de Naciones
Selección Colombia en la Liga de Naciones // FCF

La Selección Colombia femenina de mayores tuvo una destacada actuación en la más reciente fecha FIFA en la que superó a Venezuela y Chile y empató con Argentina en la Liga de Naciones de la Conmebol.

Con estos resultados, el equipo nacional se afianzó en la tabla de posiciones de certamen al llegar a 14 puntos y quedar muy cerca de la clasificación a la Copa del Mundo de Brasil 2027.

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Colombia en el ranking FIFA

Después de la fecha FIFA se dio a conocer la más reciente actualización del ranking de selecciones.

El seleccionado colombiano se mantuvo en posición 20 con 1774.76 puntos, a pesar de haber registrado dos victorias y un empate.

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Colombia es la segunda mejor selección de la Conmebol, ya que Brasil se ubica en la sexta casilla con 1980.00 unidades.

El líder del escalafón es España con 2083.09 puntos, mientras que el top 3 lo completan Estados Unidos con 2054.65 unidades e Inglaterra con 2038.72 puntos.

Ranking FIFA femenino

1. España - 2083.09 puntos

2. Estados Unidos - 2054.65 puntos

3. Inglaterra- 2038.72 puntos

4. Alemania - 2021.78

5. Japón - 2011.27 puntos

6. Brasil - 1980.00 puntos

7. Francia - 1975.60 puntos

8. Suecia - 1961.22 puntos

9. Canadá - 1934.88 puntos

10. Países Bajos - 1929.32 puntos

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20. Colombia - 1774.76 puntos

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