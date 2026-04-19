Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Conmebol tras la séptima fecha

Este sábado 18 de abril terminó la séptima jornada de la primera edición de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol que busca dejar a dos selecciones clasificadas de manera directa y a dos que estarán en el repechaje internacional para ir a Brasil 2027.

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Argentina y Colombia brindaron el partido que, en el papel, era el más importante de la jornada con la posibilidad de sellar la clasificación para alguna de las dos o para ambas, siempre y cuando Venezuela no sumara de a tres en su partido contra Bolivia. Sin embargo, las bolivianas encajaron una goleada y todo quedó en igualdad entre argentinas y colombianas.

Con este empate, Argentina y Colombia siguen en la parte alta, cada una con 14 unidades sacando una ventaja corta de tres puntos frente a Venezuela que tiene 11 puntos en esta séptima fecha. La cosa es que las venezolanas tienen que descansar en la siguiente jornada y eso sería determinante en la clasificación final.

RESULTADOS DE LA LIGA DE NACIONES EN LA FECHA 7

A primera hora, Ecuador se midió en condición de local contra Perú en un vibrante partido en el que las peruanas esperaban sumar de a tres para poder alcanzar las primeras tres casillas después de importantes victorias que han tenido en las fechas pasadas contra Chile y Uruguay, además de un empate contra Paraguay.

Ecuador respetó la casa en un partido difícil y sumamente apretado en el que un penal fue determinante para que la ‘Tri’ sacara adelante el resultado. Un solitario tanto de Nayely Bolaños desde el manchón blanco fue suficiente para volver a un triunfo y seguir en la pelea por el repechaje internacional.

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Luego, Uruguay recibió la visita de Chile en un encuentro que necesitaba una victoria de la ‘Roja’ para afianzarse dentro de las primeras casillas. Las ‘Celestes’ también tenían que sacar los tres puntos para seguir en la pelea. Aunque las charrúas comenzaron ganando, no pudieron aguantar los embates australes.

Pamela González pegó primero a los cinco minutos, y luego, la colombo chilena Mary Valencia igualó antes de los diez minutos iniciales. En el complemento, Lesly Olivares y Vaitiare Pardo sellaron la victoria de Chile para volver al triunfo tras dos tropiezos.

En simultáneo, Argentina y Colombia empataron sin goles, mientras que Venezuela aplastó a Bolivia. Un contundente 8-0 de la ‘Vinotinto’ con goles de Génesis Flórez, Gabriela García, Bárbara Olivieri, dobletes de Lou Martinet y de Lourdes Moreno, y el sello de Deyna Castellanos desde el punto penal para configurar la goleada.

TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA DE NACIONES TRAS LA SÉPTIMA FECHA

1. Argentina | 14 puntos | +12 DG

2. Colombia | 14 puntos | +7 DG

3. Venezuela | 11 puntos | +13 DG

4. Chile | 10 puntos | +3 DG

5. Ecuador | 8 puntos | +2 DG

6. Paraguay | 7 puntos | -1 DG

7. Perú | 7 puntos | -7 DG

8. Uruguay | 5 puntos | -3 DG

9. Bolivia | 1 punto | -26 DG

PRÓXIMA FECHA DE LA LIGA DE NACIONES DE LA CONMEBOL

Las próximas dos fechas de la Liga de Naciones de la Conmebol serán definitivas en esa pelea por sellar las dos clasificaciones directas para el Mundial de Brasil 2027, y las que irán al repechaje internacional ocupando la tercera y cuarta casilla de la tabla de posiciones.

Estas dos jornadas que restan para decidir la primera edición de la Liga de Naciones de la Conmebol se desarrollarán el 5 y 9 de junio, justamente, antes del Mundial masculino en Estados Unidos, Canadá y México. Así se jugarán las dos jornadas:

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5 de junio

Bolivia vs Paraguay

Argentina vs Perú

Colombia vs Uruguay

Chile vs Ecuador

*Descansará Venezuela*

9 de junio

Perú vs Bolivia

Paraguay vs Colombia

Uruguay vs Venezuela

Ecuador vs Argentina

*Descansará Chile*