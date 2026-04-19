Selección Colombia: ¿Qué necesita para clasificar al Mundial tras empate vs Argentina?

Una fecha definitiva en la séptima jornada de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol. Argentina y Colombia, en el papel iban a prometer un partido ideal para sellar la clasificación al Mundial de 2027 en Brasil de una buena vez.

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El partido tomaba mucha importancia, especialmente para definir a la primera clasificada al Mundial. Si Argentina respetaba la casa y sumaba de a tres sellaba el paso a Brasil 2027. En caso de que fuera Colombia la ganadora, la ‘Albiceleste’ tendría que definir su suerte en las últimas dos fechas ante Perú y Ecuador.

Sin embargo, con todo esto que estaba en juego para las ambiciones de Argentina y Colombia, un empate postergaba la clasificación de ambas escuadras. Justamente, en 90 minutos de poco fútbol, argentinas y colombianas igualaron sin anotaciones y tendrán que definir todo en junio.

¿QUÉ NECESITA COLOMBIA PARA SELLAR LA CLASIFICACIÓN AL MUNDIAL DE BRASIL 2027?

Con este empate sin goles entre Argentina y Colombia en Ciudad Lanús, las dos selecciones siguen en la parte alta de la clasificación con 14 unidades, tres más que Venezuela. Este empate hubiese clasificado a ambas si las venezolanas perdían o empataban contra Bolivia.

Este empate no luce tan mal para Colombia, pues, en condición de visitante contra una de las favoritas del torneo, el combinado cafetero solo necesitará una unidad para estar de manera anticipada en el Mundial de Brasil. Además, Venezuela descansará en la siguiente jornada y esto sería determinante para clasificar.

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Colombia enfrentará a Uruguay en condición de local y a Paraguay de visitante. Una unidad será suficiente para llegar a 15 puntos y para clasificar sin importar que Argentina le gane, pierda o empate contra Perú en la octava fecha de la Liga de Naciones.

En caso de que Colombia supere a Uruguay en la siguiente jornada, sellará de manera cómoda el paso y podría recuperar la parte alta de la clasificación, esa que tuvo por dos fechas en el arranque de esta Liga de Naciones Femenina de la Conmebol.

SI COLOMBIA PIERDE, ¿ESTARÍA EN RIESGO LA CLASIFICACIÓN AL MUNDIAL?

La derrota ante Uruguay no representaría problemas para la Selección Colombia, dado que Venezuela no podrá superar a las colombianas. Las venezolanas que golearon a Bolivia y mejoraron la diferencia de gol tendrán fecha de descanso en la octava fecha y esto podría aprovecharlo otras selecciones en la pelea por clasificar.

Chile ganó y llegó a 10 unidades, pero, con los 14 puntos tanto de Argentina como de Colombia, las australes ya no podrán superar a estas dos selecciones en el liderato o en la segunda casilla que dará el premio mundialista. Las chilenas descansarán en la última jornada y esto las imposibilita de clasificar de manera directa.

LAS PRÓXIMAS DOS JORNADAS DE LA LIGA DE NACIONES

Las próximas dos fechas de la Liga de Naciones de la Conmebol serán definitivas en esa pelea por sellar las dos clasificaciones directas para el Mundial de Brasil 2027, y las que irán al repechaje internacional ocupando la tercera y cuarta casilla de la tabla de posiciones.

Estas dos jornadas que restan para decidir la primera edición de la Liga de Naciones de la Conmebol se desarrollarán el 5 y 9 de junio, justamente, antes del Mundial masculino en Estados Unidos, Canadá y México. Así se jugarán las dos jornadas:

5 de junio

Bolivia vs Paraguay

Argentina vs Perú

Colombia vs Uruguay

Chile vs Ecuador

*Descansará Venezuela*

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9 de junio

Perú vs Bolivia

Paraguay vs Colombia

Uruguay vs Venezuela

Ecuador vs Argentina

*Descansará Chile*