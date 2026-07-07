[Video] Colombia perdió por penaltis ante Suiza y quedó eliminada del Mundial 2026

El sueño de la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 terminó este martes en Vancouver. Después de 120 minutos de un intenso empate sin goles frente a Suiza, la clasificación se definió desde el punto penal, donde el conjunto europeo fue más efectivo y se impuso 4-3 para avanzar a los cuartos de final.

Resumen de Colombia vs Suiza - Mundial 2026

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo tuvo un partido de mucho desgaste y, por varios pasajes, fue el que más cerca estuvo de romper el cero. Gustavo Puerta exigió a Gregor Kobel con un potente remate de media distancia, mientras que Camilo Vargas respondió con seguridad cuando Suiza encontró espacios para atacar.

En el segundo tiempo, Colombia desperdició una oportunidad clarísima. Luis Javier Suárez aprovechó un error en la salida de los suizos, quedó con espacio para avanzar y definir, pero optó por un remate desde fuera del área que se marchó muy desviado. Minutos después, Lorenzo movió el banco con los ingresos de Juan Fernando Quintero y Jaminton Campaz para buscar mayor claridad en ataque.

Los 90 minutos reglamentarios terminaron sin goles y el partido se fue al tiempo suplementario. Allí apareció la ocasión más clara de toda la noche. Quintero levantó un tiro de esquina perfecto y Jhon Janer Lucumí conectó un cabezazo que dejó sin opciones a Kobel, pero el balón se estrelló en el travesaño.

En el segundo tiempo extra volvió a aparecer Colombia con una opción inmejorable. Jaminton Campaz recuperó un balón en la salida de Suiza, quedó mano a mano frente al arquero y remató por encima del arco, desperdiciando una posibilidad que pudo significar el histórico paso a los cuartos de final.

Con el 0-0 consumado tras los 120 minutos, la clasificación se resolvió desde los doce pasos. Juan Fernando Quintero abrió la serie con un cobro preciso para Colombia, mientras que Granit Xhaka respondió con la misma eficacia para Suiza.

Así fueron los penaltis de Colombia vs Suiza

La tanda comenzó a inclinarse cuando Davinson Sánchez estrelló su remate en el palo horizontal. Luego anotó Zeki Amdouni para los europeos, Campaz mantuvo con vida a Colombia y Manuel Akanji desperdició su cobro al enviar el balón por encima del arco.

La ilusión volvió a instalarse por un instante, pero el 'Cucho' Hernández no pudo convertir su lanzamiento. Cedric Itten marcó para Suiza, Luis Díaz respondió con categoría y Rubén Vargas asumió la responsabilidad del último penal para sentenciar la serie y darle la clasificación al conjunto helvético por 4-3.

De esta manera terminó la destacada participación de Colombia en el Mundial 2026, luego de una campaña en la que finalizó invicta la fase de grupos, eliminó a Ghana en los dieciseisavos de final y llevó al límite a una sólida selección suiza. La 'Tricolor' se despide dejando una buena imagen, aunque con la sensación de que estuvo muy cerca de seguir haciendo historia.

Suiza vs Argentina - Mundial 2026

Suiza, por su parte, avanzó a los cuartos de final y ahora tendrá un desafío de máxima exigencia frente a Argentina, que horas antes protagonizó una espectacular remontada para vencer 3-2 a Egipto. El encuentro se disputará el próximo sábado 11 de julio, desde las 8:00 p. m. (hora colombiana), por un lugar en las semifinales de la Copa del Mundo 2026.