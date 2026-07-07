VIDEO - Camilo Vargas volvió a salvar a Colombia; monumental tapada a Suiza

Camilo Vargas volvió a ser el gran héroe de la Selección Colombia en el partido contra Suiza por los octavos de final de la Copa del Mundo que se disputó en Vancouver, Canadá.

En el primer tiempo suplementario, Vargas mantuvo el cero en el arco colombiano con una brillante atajada.

Así fue la atajada de Camilo Vargas

En el minuto 103, la pelota quedó en poder de Rubén Vargas, que sin perder tiempo sacó un fuerte remate de derecha que tuvo dirección de arco.

La pelota se dirigió hacia el palo de la mano izquierda de Camilo Vargas, que adivinó la trayectoria para lanzarse con toda la longitud de su cuerpo y desviar el esférico.

De esta manera, Camilo Vargas mantuvo el cero en su marcador y fue en búsqueda de un gol contra Suiza.

Jaminton Campaz asustó a Suiza

Antes de la atajada de Camilo Vargas, la Selección Colombia avisó a Suiza con un increíble remate de Jaminton Campaz.

El mediocampista controló el balón, transportó por algunos metros y sorprendió con un fuerte remate de zurda que atajó el portero de Suiza y lo mandó al tiro de esquina.