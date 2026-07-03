Colombia presenta equipo de gala vs Ghana: nómina oficial para los 16avos de final

Llegó la hora para los dieciseisavos de final del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. En el Arrowhead Stadium de Kansas City se vivirá un partido inédito entre Colombia y Ghana con la necesidad de definir a la última selección que clasificará para los octavos de final.

Suiza ya espera en la siguiente fase y Colombia busca jugar el quinto partido del Mundial con el equipo de gala. Contra Portugal, Néstor Lorenzo sorprendió nada más ni nada menos que sacando a los laterales titulares. Daniel Muñoz y Johan Mojica fueron relegados y entraron desde el arranque Santiago Arias y Déiver Machado.

En este duelo crucial por la clasificación para los octavos de final, Néstor Lorenzo salió con lo mejor de su equipo. Daniel Muñoz y Johan Mojica volverán a ser inicialistas. Con los laterales subidos al ataque como acostumbra Muñoz, quieren hacerle frente a un bloque bajo de Ghana.

LA ALINEACIÓN DE COLOMBIA VS GHANA

En la rueda de prensa previa al partido, Néstor Lorenzo no quiso entrar en los detalles de la nómina titular. Sin embargo, Daniel Muñoz ni Johan Mojica tendrían problemas para regresar al equipo titular.

Justamente por el buen nivel de Santiago Arias y Déiver Machado, el entrenador argentino afirmó que, “siempre preguntan por jugadores y formaciones. No les voy a decir si ni siquiera lo saben los jugadores. Estoy tranquilo porque tengo cuatro laterales de primer nivel y que cualquiera puede jugar y cumplir la misma función. No hay diferencia con la función que uno le pide a los jugadores. Muy contento de que lo hayan hecho muy bien”.

Seguramente no quería contar a detalle los once titulares, pero la nómina de Colombia no va a cambiar más allá de las presencias de los dos laterales habituales. Además, Jhon Córdoba se ganó el puesto y será inicialista contra Ghana por encima de Luis Javier Suárez.

Esto del delantero chocoano ya había ocurrido en el partido pasado frente a Portugal. Jhon Córdoba le ganó la titularidad a Luis Javier que no ha podido estar a la altura de la Copa del Mundo sin anotar todavía.

Así las cosas, Colombia saldrá al terreno de juego con el siguiente equipo: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias; James Rodríguez, Jhon Córdoba y Luis Díaz.

LA BUENA NOTICIA QUE RECIBE NÉSTOR LORENZO PARA ESTE PARTIDO

Uno de los peligros para cada selección que sigue en la pelea por llegar a las fases finales tiene que ver con las tarjetas amarillas que los jugadores acumulan. Si les mostraban dos amonestaciones en partidos diferentes debían pagar fecha de sanción en el siguiente partido.

Afortunadamente, Johan Mojica, Jefferson Lerma y Jhon Janer Lucumí no recibieron tarjetas en el tercer partido frente a Portugal que podía significar la ausencia de estos jugadores en los dieciseisavos de final. Las amarillas se limpiaron para esta fase y no habría problemas con la presencia de los tres futbolistas.

El único jugador que fue amonestado en el tercer partido fue Gustavo Puerta. Tampoco acumula y podrá estar en esta instancia. Ahora deberán tener cuidado con las amonestaciones, dado que las tarjetas se limpiarán apenas después de los cuartos de final.