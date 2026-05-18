Atento Colombia: República del Congo dio su lista final para el Mundial

A pocos días para el inicio de la Copa del Mundo, cada una de las selecciones participantes define su nómina de jugadores convocados para afrontar el certamen. Este lunes 18 de mayo, el turno fue para el seleccionado de la República Democrática del Congo, rival de la Selección Colombia en el grupo K.
El equipo africano, dirigido por el francés Sébastien Desabre, contará con una nómina con futbolistas que se desempeñan en importantes ligas de Europa.
La República Democrática del Congo cuenta con elementos en la primera división de Francia, Inglaterra, Bélgica y Grecia.
Entre los nombres más destacados están los de Aaron Wan Bissaka (West Ham), Chancel Mbemba (Lille), Ngal'ayel Mukau (Lille), Charles Pickel (Espanyol), Cédric Bakambu (Real Betis) y Yoane Wissa (Newcastle United F. C.).
Convocatoria de República Democrática del Congo para el Mundial
Porteros
Lionel Mpasi - Le Havre A. C
Timothy Fayulu - FC Noah
Matthieu Epolo - Standard de Lieja
Defensas
Chancel Mbemba - Lille
Aaron Wan Bissaka - West Ham
Axel Tuanzebe - Burnley
Arthur Masuaku - Lens
Joris Kayembe - Genk
Nathan Kapuadi - RTS Widzew Łódź
Rocky Bushiri - Hibernian
Dylan Batubinsika - AEL
Gédéon Kalulu - Aris de Limassol
Mediocampistas
Noah Sadiki - Sunderland
Samuel Moutoussamy - Atromitos
Edo Kayembe - Watford
Ngal'ayel Mukau - Lille
Charles Pickel - Espanyol
Nathanael Mbuku - Montpellier
Cipenga - C. D. Castellón
Gael Kakuta - A. E. Larissa
Elia Meschack - Alanyaspor
Theo Bongonda - F. C. Spartak de Moscú
Delanteros
Fiston Mayele - Pyramids FC
Cédric Bakambu - Real Betis
Simon Banza - Al-Jazira S. C
Yoane Wissa - Newcastle United F. C.
¿Cuándo juega Colombia contra el Congo en la Copa del Mundo?
El partido entre la Selección Colombia contra la República Democrática del Congo por la segunda fecha del grupo K en la Copa del Mundo está programado para el 23 de junio en el Estadio Akron de Guadalajara.
El compromiso tendrá su pitazo inicial a partir de las 9:00 de la noche, horario colombiano.