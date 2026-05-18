Atento Colombia: República del Congo dio su lista final para el Mundial

A pocos días para el inicio de la Copa del Mundo, cada una de las selecciones participantes define su nómina de jugadores convocados para afrontar el certamen. Este lunes 18 de mayo, el turno fue para el seleccionado de la República Democrática del Congo, rival de la Selección Colombia en el grupo K.

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El equipo africano, dirigido por el francés Sébastien Desabre, contará con una nómina con futbolistas que se desempeñan en importantes ligas de Europa.

La República Democrática del Congo cuenta con elementos en la primera división de Francia, Inglaterra, Bélgica y Grecia.

Entre los nombres más destacados están los de Aaron Wan Bissaka (West Ham), Chancel Mbemba (Lille), Ngal'ayel Mukau (Lille), Charles Pickel (Espanyol), Cédric Bakambu (Real Betis) y Yoane Wissa (Newcastle United F. C.).

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Convocatoria de República Democrática del Congo para el Mundial

Porteros

Lionel Mpasi - Le Havre A. C

Timothy Fayulu - FC Noah

Matthieu Epolo - Standard de Lieja

Defensas

Chancel Mbemba - Lille

Aaron Wan Bissaka - West Ham

Axel Tuanzebe - Burnley

Arthur Masuaku - Lens

Joris Kayembe - Genk

Nathan Kapuadi - RTS Widzew Łódź

Rocky Bushiri - Hibernian

Dylan Batubinsika - AEL

Gédéon Kalulu - Aris de Limassol

Mediocampistas

Noah Sadiki - Sunderland

Samuel Moutoussamy - Atromitos

Edo Kayembe - Watford

Ngal'ayel Mukau - Lille

Charles Pickel - Espanyol

Nathanael Mbuku - Montpellier

Cipenga - C. D. Castellón

Gael Kakuta - A. E. Larissa

Elia Meschack - Alanyaspor

Theo Bongonda - F. C. Spartak de Moscú

Delanteros

Fiston Mayele - Pyramids FC

Cédric Bakambu - Real Betis

Simon Banza - Al-Jazira S. C

Yoane Wissa - Newcastle United F. C.

¿Cuándo juega Colombia contra el Congo en la Copa del Mundo?

El partido entre la Selección Colombia contra la República Democrática del Congo por la segunda fecha del grupo K en la Copa del Mundo está programado para el 23 de junio en el Estadio Akron de Guadalajara.

El compromiso tendrá su pitazo inicial a partir de las 9:00 de la noche, horario colombiano.