Jhon Jáder Durán llegaría a Selección Colombia con buena noticia: celebró nuevo título

Sin duda alguna, mucho se ha hablado acerca del futuro de Jhon Jáder Durán que no la pasa para nada bien en el Zenit de San Petersburgo sin regularidad semana tras semana. Arrancó bien con titularidades y con dos goles desde el punto penal, pero el cuadro ruso empezó a relegarlo al banquillo de suplentes.

Bajo ese panorama, sorprendió bastante que este jueves 14 de mayo, el nombre de Jhon Jáder Durán apareciera en la prelista de 55 jugadores dentro de la nómina de la Selección Colombia. La poca regularidad no fue determinante para pensar en una ausencia en el combinado nacional.

La confianza de Néstor Lorenzo parece ser un guiño también al futuro de la Selección Colombia con la posibilidad de contar con jugadores jóvenes que pueden dar de qué hablar. De hecho, hay muchas figuras juveniles que están en esa lista preliminar como Juan Manuel Rengifo, Johan Rojas, Néiser Villarreal y el mismo Durán.

POLÉMICA CON SU FUTURO EN ZENIT Y TÍTULO DE JHON JÁDER DURÁN

La temporada en Rusia terminó con la fecha 30 con un Zenit que si sumaba de a tres podía salir campeón. Jhon Jáder Durán, que no la pasó muy bien en suelo ruso por la poca cantidad de minutos que tuvo en el club pidió una licencia para viajar a Colombia por temas personales.

Al día siguiente de eso, se conoció que estaba en la lista de 55 jugadores. No solo por esta licencia, sino por los pocos minutos que ha tenido en esta temporada, Zenit habría cortado el vínculo con el jugador de mutuo acuerdo y, con la finalización del préstamo, el delantero tendrá que regresar a Al Nassr de Arabia Saudita.

Por esta razón, el delantero antioqueño no pudo ser de la partida en la última fecha contra el Rostov en condición de visitante que el Zenit ganó por la mínima diferencia con un gol de penal de Aleksandr Sobolev que significó la victoria y el título para el club.

Aunque no hizo parte del juego por la licencia que pidió, Jhon Jáder Durán salió campeón con el Zenit tras jugar nueve partidos en el elenco ruso y marcar dos anotaciones, ambas conquistas desde el punto penal que marcaba un buen comienzo del delantero antioqueño.

En ese sentido, Jhon Jáder Durán ya suma dos títulos desde que juega en Europa. Una Supercopa de Turquía y la Liga Premier de Rusia. Además del atacante, Wilmar Barrios, que sí está consolidado en el club logró ganar una nueva liga con el cuadro de San Petersburgo antes de unirse a la Selección Colombia tras ser convocado en esa lista de 55 jugadores.

EL FUTURO DE JHON JÁDER DURÁN

Con la finalización del préstamo con el Zenit, el delantero tendrá que regresar al Al Nassr que es el dueño de los derechos deportivos del colombiano. Sin embargo, la idea del equipo de Arabia Saudita sería venderlo y dejar de enviarlo en calidad de cedido a distintos clubes.

Jhon Jáder Durán piensa en seguir en Europa en las mejores ligas, pero, poco a poco, empieza a recibir ‘rechazos’ de clubes que impactan fuertemente en su futuro. Uno de ellos es nada más ni nada menos que el Galatasaray. El club turco recibió el ofrecimiento del entorno del colombiano para marcar su regreso a Turquía tras su paso por el Fenerbahce.

No obstante, Galatasaray lo habría rechazado por las polémicas que rodearon al jugador mientras estaba en el Fenerbahce. Lo catalogaron como un jugador “rompe vestuarios” y su futuro se complica con esta negativa del elenco otomano. Habrá que esperar qué ofertas llegarían y a qué club se podría ir.

¿JHON JÁDER DURÁN ESTARÁ EN LA CONVOCATORIA DE LA SELECCIÓN COLOMBIA?

A final del mes de mayo saldrá la lista definitiva de los 26 convocados. Como Jhon Jáder Durán hace parte de los 55 jugadores preliminares podría ser perfectamente uno de los convocados. La última decisión será de Néstor Lorenzo que deberá elegir a los futbolistas que estén en mejor forma.

Lea también Rodallega humilló en la tabla de goleadores de la Liga Betplay y se acerca a la cima

Néstor Lorenzo ha dejado claro que no hubo ninguna pelea con Jhon Jáder Durán y que todos en la Selección Colombia tienen las puertas abiertas para componer la lista del Mundial. Aunque el delantero no está jugando con regularidad sorprendió su llamado que podría dejarlo como uno de los convocados en esa lista de 26 jugadores.

El hecho de no estar en la Selección Colombia desde el empate sin goles contra Perú en junio de 2025 podría ser determinante para que Néstor Lorenzo no lo tenga en cuenta al priorizar en el proceso y Jhon Jáder Durán hace casi un año que no está en las convocatorias