Campeón del mundo puso a Colombia como candidata: “No sé si va a ganar, pero peleará”

A menos de diez días para que arranque el Mundial, la Selección Colombia ya trabaja de cara a dejar una participación histórica en las Copas del Mundo. Hasta ahora, el mejor antecedente fue en 2014 cuando llegaron a los cuartos de final perdiendo justamente contra los anfitriones.

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Colombia se llevó la victoria en el primer partido de preparación ante Costa Rica y falta que jueguen con Jordania en Estados Unidos el 7 de junio a diez días del debut frente a Uzbekistán. ¿Con estas buenas presentaciones, la final de la Copa América y el plantel que ha tenido Néstor Lorenzo, hay posibilidades de pelear?

Pues bien, las dos derrotas ante Croacia y Francia prenden alarmas ante los seleccionados de prestigio en una competencia como el Mundial. No obstante, una selección campeona del mundo elogió a Colombia y sentenció que tiene posibilidad de llegar lejos.

LIONEL SCALONI PONE A COLOMBIA EN LA LISTA DE CANDIDATOS

La selección de Argentina quedó campeona en el Mundial del 2022 bajo la dirección técnica de Lionel Scaloni que también ha logrado ganar dos Copa América, una, justamente con Colombia. Este duelo entre argentinos y colombianos ha sacado chispas, pero Scaloni siempre que se cita con Néstor Lorenzo solo entrega elogios.

Los elogios a la Selección Colombia arrancaron desde las Eliminatorias Sudamericanas dejando claro que, por juego y por resultados, merecieron ganar más partidos de los que lograron conseguir. El saldo entre los dos dejó una victoria colombiana y un empate en Buenos Aires.

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Posteriormente, el entrenador de la ‘Albiceleste’ afirmó que, “Colombia es un buen equipo, diría que de los mejores. Está a la altura de las mejores selecciones del mundo”. Ahora, en época mundialista, Lionel Scaloni volvió a poner los ojos en el seleccionado colombiano.

Lionel Scaloni dijo en entrevista con el Diario Olé hace unos días la lista de candidatos para el Mundial, entre ellos, apareció el seleccionado cafetero, “¿diez? No sé si me quedé corto. Sí, porque un Mundial, claro, Argentina va a estar. No sé si va a ganar, pero esos diez o doce van a pelear e intentar llegar a la final. España, Francia, Portugal, Inglaterra, Brasil, Colombia, Uruguay también, Argentina, Marruecos... no sé ni cuantos nombré, ya estoy olvidándome de alguno. ¡Croacia, me olvidé de Croacia!”

CRONOGRAMA DE LA SELECCIÓN COLOMBIA TRAS ENFRENTAR A COSTA RICA

Colombia concentrará en Bogotá y viajará en esta semana para San Diego, California. Ahí enfrentará su último partido antes del Mundial que será el domingo 7 de junio contra Jordania. Después de ese duelo, el equipo llegará con dos encuentros encima, uno de ellos contra una selección mundialista como el partido contra los jordanos.

Justo después de ese partido, seguramente la Selección Colombia entrenará en Estados Unidos y, posteriormente, viajará a México para hacer el campamento en Guadalajara. Ya tienen sede en suelo mexicano y en territorio tapatío para concentrar y entrenar de cara al debut el 17 de junio.

EL CALENDARIO DE LA SELECCIÓN COLOMBIA EN EL MUNDIAL

Después de jugar contra Costa Rica y Jordania vendrá la competencia orbital en la que no pueden fallar y tendrán que corregir algunos aspectos para tener una mejor cara en el Mundial. La idea es poder concentrar en México, país en donde tendrá los primeros dos partidos.

Colombia vuelve a un Mundial después de la ausencia en Catar 2022 y tendrá que mejorar lo hecho en 2018 cuando llegó a octavos de final. Superar lo de Brasil 2014 será determinante, es decir, llegando a una semifinal para firmar el mejor certamen de la historia.

Así las cosas, todo empezará el miércoles 17 de junio cuando el combinado dirigido por Néstor Lorenzo afronte el primer duelo del Mundial contra Uzbekistán. Ese será el punto de partida, nada más ni nada menos que en el Estadio Banorte (Estadio Azteca) a partir de las 9 de la noche en horario de Colombia.

Luego, a esa misma hora se medirán con la República Democrática del Congo el martes 23 en el Estadio Akron de Guadalajara y el sábado 27 de junio cerrarán la fase de grupos contra su similar de Portugal. Seguramente, todos los ojos estarán puestos en ese encuentro en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida.