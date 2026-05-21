Camilo Vargas, portero de la Selección Colombia que estaría en la lista final de convocados a la Copa del Mundo de la FIFA 2026, atendió a la prensa este jueves 21 de mayo.

Camilo hizo referencia al DT

En uno de los apartados de la charla, el arquero de Atlas de la Liga MX fue consultado sobre el mensaje que ha entregado el director técnico Néstor Lorenzo para lo que será el inicio del torneo de Estados Unidos, Canadá y México.

El mensaje de Lorenzo

“Lo más importante es prepararnos, tener una buena base física porque sabemos que son partidos de muy poco tiempo de recuperación. Arrancar de ahí, ya cuando se depure la lista o tengamos la decisión final del entrenador, tener los conceptos claros de cada rival que tengamos”, expresó Camilo.



La Selección Colombia adelanta su campamento rumbo al Mundial FIFA 2026 en la sede deportiva de Atlético Nacional de Medellín, que está ubicada en la sede deportiva de Guarne, en suelo antioqueño.

Más palabras de Camilo Vargas

La prelista: “Contento de pertenecer a esta prelista de 55 jugadores que el entrenador ha designado. Tratar de prepararnos de la mejor manera para afrontar este lindo reto que tenemos como Selección y como país”.



El trabajo que se adelanta: “La idea es continuar con tipo microciclos de continuidad de juego con el tema de no perder el ritmo con los que estamos llegando. Es continuar esos microciclos que veníamos trabajando físicamente con nuestro club y con las tareas que el cuerpo técnico nos designe”.