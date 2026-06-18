Jaminton Campaz ingresó en el segundo tiempo en el Colombia vs. Uzbekistán por la primera jornada del grupo K de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Campaz sentenció el juego

El atacante que milita en Rosario Central de Argentina entró en un momento clave, en el que la tricolor necesitaba sentenciar el compromiso. Y bien, el jugador marcó de cabeza el 3 a 1 final.



Tras el cotejo, en DSports, Jaminton Campaz reveló que, antes de ingresar al terreno de juego, James David Rodríguez y Richard Ríos le dijeron que iba a anotar. La declaración toma fuerza en las diferentes redes sociales.

Lea también Así reaccionó Carlos Antonio Vélez tras el triunfo de Colombia en el Mundial

Las palabras de Campaz

“Nos damos la mano, me toma el rostro y me dice: 'Pequeñito, vas a marcar’. Él ya lo sabía. En el primer tiempo también hablé mucho con Richard Ríos y me decía: 'Enano, vas a marcar’. Y bueno, se dio la oportunidad y se dieron las cosas. El poder de ellos, el poder de creer, se logró dentro del campo”, manifestó, sin rodeos, Campaz.

Otro de los que habló fue el mismo James Rodríguez. “Sí, un partido duro, un partido físico. Ellos atrás en un bloque bajo, pero creo que hemos hecho buenas cosas. El primer partido siempre son sentimientos duros porque son muchas cosas. Hay otros equipos que han empatado o que han perdido y, bueno, hoy hemos iniciado bien”, dijo.

Lea también Gustavo Puerta dijo si Colombia llegará a la final del Mundial

James habló de Lucho

El mismo 10 se pronunció sobre Luis Díaz, quien fue elegido como el mejor de la cancha. “No, es algo único. Feliz por eso también. Mira, hoy fue MVP; ojalá que sea más porque es una zona que nos ayuda mucho dentro y fuera también, y con él tengo un cariño superespecial. Lo quiero mucho; por ende, quiero que siempre le vaya bien”, aseguró.



“Sabemos que el Congo es duro. Cada partido es algo físico, algo duro también. Ellos son rápidos, así que vamos a ir día a día, paso a paso y con ganas de poder quedar ahí arriba”, sentenció el cucuteño sobre el próximo rival de la Selección Colombia.