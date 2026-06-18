Gustavo Puerta dijo si Colombia llegará a la final del Mundial

La Selección Colombia de Mayores venció a su similar de Uzbekistán por la primera jornada del grupo K de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. El compromiso terminó 3 goles a 1.

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Puerta, una de las figuras de Colombia

Una de las grandes figuras del cotejo fue el mediocampista Gustavo Puerta, de tan solo 22 años. Puerta, que jugó casi 80 minutos en el estadio Azteca, fue vital tanto en acciones ofensivas como defensivas en el combinado tricolor.



Tras el partido, el mismo Gustavo Puerta se pronunció y dejó contundentes declaraciones. En uno de los apartados de sus palabras, el mediocampista dejó claro si Colombia podrá llegar a la final del torneo.

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La titularidad de Gustavo

Puerta habló primero de su titularidad. “La verdad, que muy contento, muy emocionado por haber comenzado un campeonato del mundo. Lo soñé, soñaba siempre con estar en la convocatoria, con ser elegido y, bueno, hoy Dios me puso en el camino a estar de titular. No me lo creía al principio, pero bueno, gracias a Dios pude hacer un gran trabajo. Y bueno, esto se lo dedico a mi familia, a mi esposa, a mi hija, a toda esa gente, a mis padres que siempre me han apoyado. Y quiero también mandar un saludo a todo el pueblo victoriano, que debe estar orgulloso de este hijo que hace las cosas bien”, manifestó.



Luego, el mediocampista hizo referencia a la recuperación de pelota que tuvo para ayudar en el segundo gol tricolor. “Sí, sí, es algo que nos pide mucho el profe, el presionar, el saltar siempre a la presión. Y bueno, creo que lo hice muy bien con Lerma, y bueno, ahí se nos da la opción para el segundo gol, que se la pongo a Lucho. Y bueno, ya sabes, Lucho, cómo define”, agregó.

¿Colombia llegará a la final del Mundial?

Después, habló del tercer tanto, que lo marcó Jaminton Campaz de cabeza. “No, eso son cosas del fútbol. Mira, Campaz tiene una estatura muy pequeña, y bueno, creo que la mitad de la jugada es del Cucho, que lo encuentra donde nadie lo ve. Y bueno, se la pone en la cabeza, Campaz define muy bien”, continuó.



Por último, Gustavo Puerta dijo, haciendo referencia a lo que se mencionó en párrafos anteriores, que Colombia trabaja para llegar a la final. “Bueno, nosotros desde el principio tenemos un objetivo claro: llegar a la final. Pero eso es paso a paso. Hoy era el primer paso, hoy era el primer objetivo; gracias a Dios lo cumplimos. Ahora queda disfrutar de la noche, celebrar, y mañana ya pensar en el segundo partido que nos dará la clasificación”, sentenció.