La Selección Colombia de Mayores debutó en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. El combinado tricolor regresó a un certamen orbital tras el Mundial de Rusia 2018.

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Colombia ganó en su debut

El equipo tricolor, por la primera jornada del grupo K, se enfrentó con su similar de Uzbekistán. El partido se llevó a cabo en el estadio Azteca, que estuvo a reventar. Más de 75 mil colombianos hicieron presencia en el mítico escenario deportivo.



La Selección Colombia empezó ganando el partido con gol del lateral derecho Daniel Muñoz. Luego, Uzbekistán, en el segundo tiempo, empató la historia. Más adelante, Luis Díaz marcó un nuevo para la tricolor y Jaminton Campaz sentenció la historia. El cotejo acabó 3 goles a 1 a favor del conjunto sudamericano.

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Palabras de Carlos Antonio Vélez tras el debut tricolor

Tras el partido, como era de esperarse, se presentaron muchas reacciones. Una de las personas que se pronunció fue el reconocido periodista deportivo Carlos Antonio Vélez, que analizó de inicio a fin el encuentro.



“Afortunadamente, la burra era mansa. Cómo será de flojo Uzbekistán que, jugando mal, le marcamos tres goles y algo más… Nunca imaginé que un equipo, que casi todos los partidos los juega metido atrás, recibiera dos goles de contraataque. ¿La razón? Nos vieron tan flojos que salieron a atacar, regalaron la espalda y en ese espacio apareció Lucho con sus habituales arreones con los que solemos ganar los partidos”, dijo.

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Colombia sumó sus primeros tres puntos

“El juego estaba para empate a 2 cuando pagaron caro su atrevimiento y apareció el tercero. Ya salimos del fácil; ahora sube el listón la competencia. Si no mejoramos o no ponen en el campo a los mejores, nos vamos a exponer a serios riesgos”, terminó a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.

El siguiente compromiso de la Selección Colombia de Mayores será contra la República Democrática del Congo, que en la primera jornada sorprendió y empató 1 a 1 con la selección de Portugal, de la estrella Cristiano Ronaldo. Colombia es líder del grupo K con tres puntos.