Carlos Antonio Vélez dio su titular en Colombia si hoy iniciara el Mundial

Cada vez falta menos para que se dispute la Copa del Mundo, certamen en el que la Selección Colombia quedó ubicada en el grupo K y deberá enfrentar a Uzbekistán, Portugal y un equipo que llegará del repechaje internacional (República Democrática del Congo, Nueva Caledonia o Jamaica).

Antes del debut el 17 de junio contra Uzbekistán en Ciudad de México, el seleccionado colombiano tiene previsto jugar amistosos contra Croacia y Francia en marzo y frente a Jordania a pocos días de la fecha 1 del grupo K.

Carlos Antonio Vélez dio su titular en Colombia HOY fuera el debut en el Mundial

Este viernes 27 de febrero, Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores, dio a conocer la que sería su alineación titular en la Selección Colombia si el debut en la Copa del Mundo contra Uzbekistán se registrara en la actualidad.

Vélez aseguró que tuvo en cuenta lo dicho por el director técnico Néstor Lorenzo, quien afirmó que escogerá a los jugadores que estén en mejor momento y con regularidad en sus clubes.

Teniendo en cuenta lo dicho, Vélez alinearía a Camilo Vargas como arquero y en la zona defensiva estarían Daniel Muñoz, Jhon Jader Lucumí y Johan Mojica.

El medio campo estaría conformado por Jefferson Lerma, Richard Ríos y Jorge Carrascal, mientras que el frente de ataque lo integrarían Luis Díaz, Luis Javier Suárez y Alfredo Morelos.

Carlos Antonio sorprendió al dejar por fuera a James David Rodríguez, Juan Fernando Quintero y Jhon Arias del equipo titular.

Calendario de Colombia en la Copa del Mundo

Fecha 1 - 17 de junio

Uzbekistán Vs Colombia

Hora: 9:00 P.M.

Sede: Ciudad de México

Fecha 2 - 23 de junio

Colombia Vs ganador repechaje internacional

Hora: 9:00 P.M.

Sede: Guadalajara

Fecha 3 - 27 de junio

Colombia Vs Portugal

Hora: 6:30 P.M.

Sede: Miami