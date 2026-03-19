Carlos Antonio Vélez por posible convocatoria de Sebastián Villa: "a qué nivel moral tan bajo hemos llegado"

Revuelo ha causado la posibilidad de que el extremo de 29 años Sebastián Villa sea convocado por el director técnico Néstor Lorenzo para ser parte de la Selección Colombia que enfrentará a Croacia y a Francia en partidos amistosos de preparación antes de la Copa del Mundo.

A pesar de haber demostrado un buen rendimiento en su club Independiente Rivadavia de Argentina, a Sebastián Villa se le cuestiona por asuntos extradeportivos, relacionados con denuncias por violencia de género y algunas amenazas.

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Carlos Antonio criticó posible llamado de Sebastián Villa

Luego de conocerse la posible convocatoria de Sebastián Villa, Carlos Antonio Vélez expresó su opinión a través de sus redes sociales.

Vélez criticó fuertemente el supuesto llamado de Villa, al señalar que se llevaría muy bajo en caso de que en la Selección Colombia se llame a un jugador "condenado por violencia de género y amenazas coactivas".

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"Espero que no sea cierto que a la selección llegaría un condenado por violencia de género y amenazas coactivas… sentenciado y condenado!!! Con el argumento que en una SEGUNDA CAUSA abierta, por abuso sexual con acceso carnal, y que por desistimiento de la denunciante y falta de pruebas se le declaró inocente entonces esta reivindicado y se convirtió en un angelito… perdón pero a qué nivel moral tan bajo hemos llegado, si esto que dicen los ñoquis, llegare a ser realidad????", escribió Vélez en su cuenta de X.

Sebastián Villa en la Selección Colombia

En caso de confirmarse la convocatoria, Sebastián Villa volvería a integrar la Selección Colombia, teniendo en cuenta que ya fue citado entre 2018 y 2019 para disputar partidos amistosos.

Villa debutó con la camiseta tricolor el 7 de septiembre de 2018 en la victoria 2-1 sobre Venezuela.