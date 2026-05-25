Néstor Lorenzo confirmó 4 sorpresas en la lista final para el Mundial

La Selección Colombia está a poco más de dos semanas de hacer su debut oficial en la Copa Mundial, pero no antes sin que el estratega argentino, Néstor Lorenzo, dé a conocer la lista de los 26 jugadores que formarán parte de la convocatoria final.

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Lorenzo dio el paso inicial confirmando la prelista con 55 futbolistas que se comenzaron a concentrar en Medellín desde hace un par de días, pero finalmente, el lunes 25 de mayo, hizo oficial los nombres de los jugadores que viajarán con él a asumir el certamen mundialista y en donde hay inesperados nombres como los de Carlos Gómez, Willer Ditta, Juan Portilla y el 'Cucho' Hernández.

Lorenzo convocó a Carlos Gómez, Willer Ditta, Portilla y al Cucho Hernández

Se acerca el momento de que ruede la pelota en un camino que será más largo de lo normal para definir a un nuevo campeón del Mundial de Fútbol y en donde justamente está la Selección Colombia como uno de los principales equipos a seguir.

La 'tricolor' estará representada por icónicas figuras como James Rodríguez, Luis Díaz, David Ospina, pero también por sangre nueva como lo es el caso de Carlos Gómez, Willer Ditta, Juan Camilo Portilla y el Cucho Hernández.

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Estos cuatro jugadores se ganaron el voto de confianza de Néstor Lorenzo poco a poco con sus participaciones en eliminatorias, amistosos y demás concentraciones, pero también por la gran actuación que han tenido en sus respectivos clubes.

Ahora solamente queda seguirse preparando, trabajar con el grupo de 26 futbolistas con los últimos dos duelos amistosos que quedan contra Costa Rica y Jordania, oportunidades perfectas para que tanto como Ditta, Gómez, el Cucho y Portilla sigan sumando minutos y puedan llegar a ganarse un puesto en la titular del equipo para el Mundial.

¿Cuándo será el primer partido con los 26 convocados de la Selección Colombia?

El primer reto que tendrá Néstor Lorenzo con los 26 jugadores definitivos que viajarán a la cita mundialista será un partido preparatorio frente a Costa Rica. Este encuentro se llevará a cabo el lunes 1 de junio en el Estadio El Campín, en la ciudad de Bogotá, sobre las 18:00 hora local.

¿Cuándo debuta la Selección Colombia en el Mundial 2026?

La Selección de fútbol de Colombia debutará en el Mundial 2026 el miércoles 17 de junio frente a la Selección de fútbol de Uzbekistán. El partido se disputará en Ciudad de México y está programado para las 9:00 p.m. (hora de Colombia).

La selección dirigida por Néstor Lorenzo quedó ubicada en el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y República Democrática Congo.