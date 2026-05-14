¿‘Chino’ Sandoval a la Selección Colombia? El pedido de referente del FPC

Este jueves 14 de mayo, Néstor Lorenzo sorprendió a todos los colombianos dando a conocer la lista de los 55 jugadores seleccionados para la prelista del equipo nacional para la Copa del Mundo, generando todo tipo de comentarios entre los seguidores del balompié colombiano.

Uno de las personas que se refirió a la prelista de la Selección Colombia fue Carlos Bacca, actual delantero del Junior de Barranquilla y con pasado con el equipo nacional, quien se atrevió a dar un nombre que podría haber estado dentro de los seleccionados del equipo cafetero.

Carlos Bacca pidió a Chino Sandoval para la Selección Colombia

En conversaciones con Win Sport, el delantero del Junior de Barranquilla se refirió a los delanteros que llamó Lorenzo previo a la Copa del Mundo, dejando claro que, a pesar del buen momento de Hugo Rodallega, quien no está en la lista, él le daría la oportunidad a Luis Sandoval.

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“Hugo Rodallega se encuentra muy bien, pero sabemos que él no ha estado en el radar de las convocatorias desde hace mucho tiempo (…) Todos pedimos a Hugo, pero si tú me lo dices ahora mismo, yo pediría al Chino Sandoval, pero como juega en el Tolima, no tiene tanta prensa”, agregó el delantero del Junior de Barranquilla.

Además, dejó claro que la gran campaña que ha hecho el ‘Chino’ en la Copa Libertadores y en la liga local podría estar en el radar del equipo cafetero, teniendo en cuenta que le ha dado la oportunidad a varios delanteros del fútbol colombiano que pasan por un buen momento.

Los faltantes de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia

Aunque para muchos los 26 jugadores que irán al Mundial ya están listos, para otros faltaron algunos nombres en la prelista. Sin ninguna duda, el que más bombo dio fue el nombre de Hugo Rodallega, goleador de Independiente Santa Fe y que logró su gol número 300 en el juego contra América.

Otro de los jugadores que hizo falta en la prelista de Néstor Lorenzo fue Gabriel Fuentes, quien estuvo dentro del proceso del equipo cafetero durante las Eliminatorias, pero que lastimosamente no recibió la confianza del entrenador para estar dentro de los preseleccionados a lo que será la Copa del Mundo.