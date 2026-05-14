En las últimas horas se empezó a mencionar que el mediocampista colombiano Nelson Deossa despertó el interés de River Plate de Argentina, uno de los equipos más grandes del continente americano.



El actual jugador del Real Betis de la primera división de España fue incluido en la prelista de convocados de la Selección Colombia de Mayores rumbo a lo que será la Copa del Mundo de la FIFA.

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Nelson en la lista de Néstor

El anuncio lo realizó, en las horas de la mañana de este jueves 14 de mayo, el mismo director técnico del combinado cafetero, el argentino Néstor Lorenzo. La tricolor ultima detalles para lo que será el inicio del torneo.



Es de resaltar que, a pesar de la inclusión del exjugador de Atlético Nacional de Medellín y Junior de Barranquilla en la prelista de convocados, es poco probable que esté en el llamado final para el certamen que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

Dos clubes más quieren al colombiano

Pero siguiendo con el tema River, el periodista Matteo Moretto informó que el club tiene en carpeta al colombiano. Al interés se une también Flamengo de Brasil, donde juega el también cafetero Jorge Carrascal.

“River Plate, Tigres y Flamengo siguen de cerca a Nelson Deossa, del Betis”, comentó el periodista, especializado en el mercado de fichajes, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.

Semanas importantes

Los siguientes días o semanas serán más que clave para conocer si Nelson, que estuvo también en Monterrey de la Liga MX, termina fichando por River Plate o no. Si esto pasa, el mediocampista compartiría grupo con Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño.



En Betis, donde también juega Juan Camilo Hernández, Nelson Deossa no ha tenido el ritmo de juego adecuado. Es habitualmente suplente y no le vendría mal un cambio en su carrera deportiva.









