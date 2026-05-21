La Selección Colombia Sub-17 ya conoce el camino que deberá recorrer en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2026. Este jueves se realizó el sorteo oficial del torneo orbital y el equipo dirigido por Freddy Hurtado quedó ubicado en el grupo L.

Mundial sub 17: Estos son los rivales de la Selección Colombia en el Grupo L

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La Tricolor llegará a la cita mundialista como una de las selecciones más fuertes del continente, luego de consagrarse campeona del Conmebol Sub-17 disputado en Paraguay. El combinado nacional firmó una campaña sobresaliente y cerró el torneo con una histórica goleada 4-0 sobre Argentina Sub-17 en la final, resultado que confirmó el gran momento del fútbol juvenil colombiano.

Al igual que en la edición de 2025, los partidos se disputarán en el moderno complejo Aspire Zone, situado en Al Rayyan, Doha.

Durante el Sudamericano, Colombia mostró solidez defensiva, intensidad ofensiva y una generación de jugadores que ilusiona a futuro. Futbolistas como Miguel Agámez, José Escorcia, Matías Caicedo y Adrián Mosquera fueron determinantes en el camino hacia el título continental.

Mundial Sub 17: 48 selecciones participantes estarán divididas en 12 grupos de cuatro equipos

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El Mundial Sub-17 de Qatar 2026 se disputará del 19 de noviembre al 13 de diciembre y contará con un nuevo formato de competencia. Las 48 selecciones participantes estarán divididas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final, instancia desde la cual comenzarán las eliminatorias directas.

Todos los partidos se jugarán en el moderno complejo Aspire Zone, ubicado en Doha, escenario que volverá a recibir una competencia FIFA juvenil tras la edición anterior.

La clasificación y el título sudamericano ratifican el buen presente de las divisiones menores de la Federación Colombiana de Fútbol, que continúa fortaleciendo sus procesos juveniles y proyectando nuevas figuras para el futuro del fútbol colombiano.

Los grupos del Mundial sub 17 quedó de la siguiente manera:

Grupo A: Qatar – Egipto – Panamá – Grecia

Grupo B: Corea del Sur – Ecuador – Nueva Caledonia – CAF1

Grupo C: Argentina – Australia – Dinamarca – CAF2

Grupo D: Francia – Arabia Saudita – Haití – Uruguay

Grupo E: Italia – Uzbekistán – Costa de Marfil – Jamaica

Grupo F: Senegal – Croacia -Tajikistan – Cuba

Grupo G: Mali – Bélgica – Nueva Zelanda – Vietnam

Grupo H: España – Marruecos – Fiyi – China

Grupo I: Brasil – Irlanda – Costa Rica – Tanzania

Grupo J: Estados Unidos – Chile – Montenegro – Argelia

Grupo K: México – Venezuela – Camerún – Rumania

Grupo L: Japón – Colombia – Honduras – Serbia