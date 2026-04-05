Colombia busca la primera victoria: fecha y rival del próximo partido del Sudamericano

Después de descansar en la primera fecha del Sudamericano Sub-17, la Selección Colombia hizo su debut en el certamen que, como lo definió la FIFA en el 2025, se llevará a cabo esta competencia y un Mundial de la categoría en los próximos cinco años hasta 2030.

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Colombia ya sabe lo que es jugar este torneo con el nuevo formato mundialista, pues, en Catar 2025 pasó la fase de grupos y enfrentó en los dieciseisavos de final a Francia con una derrota que privó el sueño del combinado cafetero en busca de ser protagonistas.

Ahora, esperan emular lo hecho el año pasado y ese sueño en el Sudamericano Sub-17 arrancó en la segunda jornada enfrentando a Ecuador en un partido gris que terminó en empate sin goles. Aún con superioridad numérica por la expulsión de Nixon Ayoví, los dirigidos por Fredy Hurtado no pudieron traducir ese hombre de más en una victoria.

ASÍ FUE EL PARTIDO DE COLOMBIA EN EL SUDAMERICANO SUB-17

Fredy Hurtado no se guardó nada para este debut alineando a importantes jugadores como Samuel Martínez, o Luis Maturana que juegan en Atlético Nacional y en Medellín respectivamente y son los futbolistas más talentosos con mayor proyección para el futuro.

Colombia inquietó con Santiago Vallecilla desde los primeros quince minutos y el arquero Mijail Vaca respondió a la exigencia. Sin embargo, Ecuador tuvo las más claras con un remate sin arquero que dilapidó Derick Pabón al cierre de los primeros 45 minutos.

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En el segundo tiempo, Ecuador jugó casi todo el complemento con diez jugadores por una polémica roja directa para Nixon Ayoví que pretendía ser un aliciente para que Colombia buscara más el resultado. No obstante, fue todo lo contrario y Luigi Ortiz tuvo que trabajar para salvar las llegadas de Hólger Quintero, Deinner Ordóñez y Jhon Chica que exigieron bastante al guardameta.

Los colombianos cerraron el juego con intentos que salvó Mijail Vaca que negó cualquier apertura en el marcador y la victoria cafetera. Fue un empate gris que dejó a Ecuador con la superioridad pese a la expulsión arrancando el complemento.

PRÓXIMO PARTIDO DE LA SELECCIÓN COLOMBIA EN EL SUDAMERICANO SUB-17

Con este empate sin goles, Ecuador se adueñó del liderato de manera parcial a la espera de lo que pase en horas posteriores entre Uruguay y Paraguay. Los uruguayos podrían compartir la cima con la ‘Tri’ si suman de a tres. Por su parte, Colombia quedó en la cuarta casilla con apenas una unidad.

En ese sentido, Colombia, que ya descansó en la primera fecha tendrá que sumar los primeros tres puntos en el certamen cuando enfrenten a Chile que tuvo jornada libre en esta segunda salida. El partido será el martes 7 de abril a las 6 de la tarde en horario colombiano.

Colombia deberá sacar adelante el resultado positivo para no perder pisada en el grupo A en busca de clasificar a las fases finales. Al final de la fase de grupos clasificarán cuatro equipos de cada zona. Los terceros se enfrentarán a los cuartos para definir el quinto y séptimo puesto que tendrán boleto para Catar. Por su parte, los primeros del grupo jugarán semifinales para definir al tercero y al campeón.

Quedarse afuera es difícil, pues, clasificarán cuatro selecciones para las fases finales y siete selecciones para el Mundial. La única forma sería quedar último en el grupo o quedar octavo después de jugar los Play-Offs.

¿CÓMO LE FUE A CHILE EN EL DEBUT DEL SUDAMERICANO SUB-17?

Chile descansó en esta segunda fecha, pero los chilenos ya habían disputado la primera jornada mientras Colombia tenía partido libre. El plan no fue como esperaba la ‘Roja’ que se quedó con apenas una unidad en un duelo clave enfrentando a su similar de Uruguay.

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En aquel partido, Uruguay pegó primero con anotación de Gabriel da Silva en los primeros minutos de los 45 minutos iniciales. Sin embargo, Lucas López salvó todo de manera agónica para los australes. Un empate a un tanto que deja todo igual entre chilenos y colombianos antes de verse las caras el martes 7 de abril.