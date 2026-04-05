Minnesota celebra sin James en la MLS: importante victoria despierta ilusión

James Rodríguez regresó al Minnesota United después de los partidos disputados en Fecha FIFA con la Selección Colombia. Infortunadamente, el parte no fue el mejor en dos encuentros en los que se le vio caminando mucho, y no con esa claridad con la que se esperaba.

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Una vez terminó la Fecha FIFA de la Selección Colombia, un comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol avisó que James Rodríguez fue hospitalizado por un cuadro de deshidratación. Su estado de salud sería revisado por los médicos del Minnesota United en constante conversación con el departamento médico del combinado nacional.

Se viene el Mundial y James espera tener la regularidad deseada en Minnesota United. Con apenas 33 minutos en lo que va del certamen, su poco protagonismo llama la atención y preocupa a Néstor Lorenzo y al cuadro minesotano. El colombiano debutó en una derrota por goleada y luego sumó minutos en un empate sin goles contra el Seattle Sounders.

EL MINNESOTA GANA SIN JAMES RODRÍGUEZ

En lo que va de la MLS, James Rodríguez apenas ha sumado poco más de media hora en cancha. Estuvo convocado en la primera victoria del Minnesota, pero no sumó minutos. Con el colombiano en el terreno de juego no han podido ganar sumando una durísima derrota y una igualdad.

Ahora, tras el infortunado caso de deshidratación que sufrió el volante colombiano, Minnesota United no pudo tenerlo en el partido crucial ante el LA Galaxy en Los Ángeles. Quien ganara ese encuentro podía meterse en la novena posición de la Conferencia Oeste con ocho unidades.

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Esa novena casilla permite jugar los Play-Offs en la fase final de la competencia estadounidense. Pues bien, el Minnesota United sin James Rodríguez logró quedarse con otros tres puntos necesarios en la pelea por clasificar a las instancias definitivas del torneo.

Anthony Markanich abrió la cuenta para el Minnesota United. Sin embargo, rápidamente, el LA Galaxy de la mano de Marco Reus logró emparejar las acciones. Diez minutos después, los minesotanos lograron sumar otro tanto para romper el empate y sacar adelante el resultado. con el goleador Kelvin Yeboah.

EL PARTE MÉDICO QUE DA TRANQUILIDAD CON JAMES RODRÍGUEZ

La participación del volante colombiano con el Minnesota United no ha tomado mucha forma con apenas 33 minutos disputados en lo que va de la temporada. No tuvo el mejor rendimiento en Selección Colombia, tal vez por este tema de salud.

No obstante, afortunadamente el entrenador Cameron Knowles dio un parte de tranquilidad afirmando que están en constante conversación con los médicos del club y de la Selección Colombia. Además, el cucuteño poco a poco se irá incorporando, dependiendo de la evolución.

Cameron Knowles afirmó en rueda de prensa que, “él va día a día con el cuidado de nuestro cuerpo médico. Obviamente está en casa, descansando y ha estado afuera unos días. Nuestro cuerpo médico ha estado en contacto constante con él, tenemos médicos en Minnesota evaluándolo e iremos integrándolo en la medida que los médicos lo vean adecuado”.

Infortunadamente, el volante no pudo estar en el anterior encuentro de la MLS contra el LA Galaxy y el entrenador neozelandés destacó de igual manera su forma de ser y su profesionalismo, “se perdió la pretemporada, ahora esto, no ha sido del todo limpia su adaptación, pero cuando ves cómo entró en el equipo, su profesionalismo, sus hábitos en el equipo, todo excepcional. Ha mostrado mucha humildad en su manera de unirse al grupo, es querido y respetado entre todos, ha trabajado duro y ojalá pueda estar saludable pronto y lo podamos tener de vuelta con el grupo”.

¿CUÁNDO PODRÍA VOLVER A JUGAR JAMES RODRÍGUEZ CON EL MINNESOTA UNITED?

Todavía no hay claridad del regreso del mediocampista de la Selección Colombia a las canchas. Todo dependerá del aval médico y de la evolución del futbolista cucuteño. Esto podría demorarse un rato, o bien, dejar apto a James Rodríguez para la siguiente fecha de la MLS.

En ese sentido, el próximo reto del Minnesota será el sábado 11 de abril en calidad de visitante contra el San Diego FC. Seguramente, no estará en ese encuentro por la cercanía que hay entre la semana de recuperación y el partido. Bajo ese panorama, podría volver a las canchas dependiendo del aval médico contra el Sacramento Republic en el U.S. Open Cup el martes 14.