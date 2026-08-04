Colombia clasificó a la final del fútbol femenino en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La Selección Colombia femenina sigue en carrera por ganar la medalla de oro en el fútbol femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, después de clasificar este martes 4 de agosto a la gran final.

El equipo nacional se ganó el derecho de disputar el partido por el primer lugar del podio al derrotar en la fase semifinal a Venezuela en los lanzamientos desde el punto penal.

Las dirigidas por Ángelo Marsiglia se impusieron con marcador de 4-3, luego de haber empatado 2-2 en los 120 minutos de partido.

Por Colombia marcaron sus respectivos penales Ana Mile González, María Viáfara, Sara Martínez, Michelle Vásquez y solo lo erró Sefania Perlaza. La guardameta Natalia Giraldo atajó un cobro de Venezuela y el otro se estrelló en el palo.

Ahora, la Selección Colombia espera por el ganador de la segunda semifinal que disputarán las selecciones de México y El Salvador para conocer su rival en la gran final por la medalla de oro en el fútbol femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

¿Cuándo es la final del fútbol femenino en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

La gran final del fútbol femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 se disputará este jueves 6 de agosto en el estadio del Cibaoa partir de las 7:00 de la noche, horario colombiano.

Todas las emociones del partido por la medalla de oro en el que participará la Selección Colombia se podrán VER EN VIVO por el canal de YouTube Centro Caribe Sports.